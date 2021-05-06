МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть коррекционно снижаются в четверг днем на фоне сохранения неопределенности относительно восстановления роста спроса, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США рекордно упали

По состоянию на 13.04 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,39% — до 68,69 доллара, а майских фьючерсов на WTI — на 0,49%, до 65,31 доллара за баррель.

На рынке нефти в четверг днем наблюдается коррекционное снижение цен после роста днем ранее. Трейдеры сохраняют опасения по поводу спроса на нефть в Индии, который находится под влиянием обострившейся ситуации с пандемией коронавируса.

"Беспокойство по поводу спроса на нефть в Индии совпадает с тем, что ОПЕК + постепенно начинает возвращать предложение на рынок вместе с растущим предложением в Иране. Хотя рынок должен быть в состоянии поглотить это предложение, более слабый прогноз на спрос приведет к ослаблению рыночного баланса", — сообщил газете Wall Street Journal аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).

Инвесторы также оценивают опубликованные днем ранее данные минэнерго США по сокращению коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 30 апреля на 8 миллионов баррелей. При этом, аналитики ожидали снижения лишь на 2,3 миллиона.