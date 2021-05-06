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Цены на нефть снижаются в рамках коррекции
Нефть
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Мировые цены на нефть коррекционно снижаются в четверг днем на фоне сохранения неопределенности относительно восстановления роста спроса, свидетельствуют данные торгов. По... ПРАЙМ, 06.05.2021
нефть, биржи, торги, новости, рынки, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть коррекционно снижаются в четверг днем на фоне сохранения неопределенности относительно восстановления роста спроса, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.04 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,39% — до 68,69 доллара, а майских фьючерсов на WTI — на 0,49%, до 65,31 доллара за баррель.
На рынке нефти в четверг днем наблюдается коррекционное снижение цен после роста днем ранее. Трейдеры сохраняют опасения по поводу спроса на нефть в Индии, который находится под влиянием обострившейся ситуации с пандемией коронавируса.
"Беспокойство по поводу спроса на нефть в Индии совпадает с тем, что ОПЕК + постепенно начинает возвращать предложение на рынок вместе с растущим предложением в Иране. Хотя рынок должен быть в состоянии поглотить это предложение, более слабый прогноз на спрос приведет к ослаблению рыночного баланса", — сообщил газете Wall Street Journal аналитик ING Уоррен Паттерсон (Warren Patterson).
Инвесторы также оценивают опубликованные днем ранее данные минэнерго США по сокращению коммерческих запасов нефти в стране за неделю по 30 апреля на 8 миллионов баррелей. При этом, аналитики ожидали снижения лишь на 2,3 миллиона.