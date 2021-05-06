МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Снижение мировых цен на нефть ускорилось к вечеру четверга и достигает 1,5% на фоне опасений вокруг неоднозначных перспектив спроса на "черное золото", свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на нефть WTI закрылись снижением

По состоянию на 17.22 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,48% — до 68 долларов, а майских фьючерсов на WTI — на 1,54%, до 64,61 доллара за баррель. Днем цены на нефть снижались в среднем на 0,4-0,5%.

Инвесторов продолжает беспокоить эпидемиологическая ситуация в Азии, особенно в Индии, где продолжается рост заболеваемости коронавирусом, и в некоторых частях страны введены ограничения. Так, определенные ограничения для передвижения ввели власти 22 из 28 штатов страны и 3 из 8 союзных территорий. В части штатов и территорий действие ограничений заканчивается в период с 7 до 10 мая, а ряд штатов, в том числе наиболее пострадавшие от коронавируса Махараштра, Карнатака и Тамилнад, продлили его на даты от 15 до 20 мая. Ожидается, что карантинные ограничения негативно повлияют на спрос на "черное золото".

"Рекордное число новых случаев инфицирования коронавирусом в Индии становится предметом заголовков и подпитывает опасения, что спрос (на нефть — ред.) может восстанавливаться более медленными темпами", — сообщил газете Wall Street Journal аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg).