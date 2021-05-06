Стоимость нефти ускоряет снижение на опасениях за спрос
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Снижение мировых цен на нефть ускорилось к вечеру четверга и достигает 1,5% на фоне опасений вокруг неоднозначных перспектив спроса на "черное золото", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.22 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,48% — до 68 долларов, а майских фьючерсов на WTI — на 1,54%, до 64,61 доллара за баррель. Днем цены на нефть снижались в среднем на 0,4-0,5%.
Инвесторов продолжает беспокоить эпидемиологическая ситуация в Азии, особенно в Индии, где продолжается рост заболеваемости коронавирусом, и в некоторых частях страны введены ограничения. Так, определенные ограничения для передвижения ввели власти 22 из 28 штатов страны и 3 из 8 союзных территорий. В части штатов и территорий действие ограничений заканчивается в период с 7 до 10 мая, а ряд штатов, в том числе наиболее пострадавшие от коронавируса Махараштра, Карнатака и Тамилнад, продлили его на даты от 15 до 20 мая. Ожидается, что карантинные ограничения негативно повлияют на спрос на "черное золото".
"Рекордное число новых случаев инфицирования коронавирусом в Индии становится предметом заголовков и подпитывает опасения, что спрос (на нефть — ред.) может восстанавливаться более медленными темпами", — сообщил газете Wall Street Journal аналитик Commerzbank Ойген Вайнберг (Eugen Weinberg).
https://1prime.ru/oil/20210506/833614866.html