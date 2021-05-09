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Азербайджан в апреле выполнил обязательства по ОПЕК+, заявили в Минэнерго
Нефть
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Азербайджан в апреле выполнил обязательства по ОПЕК+, добыча нефти составила 594 тысячи баррелей в сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе минэнерго Азербайджана. "В апреле... ПРАЙМ, 09.05.2021
азербайджан, сделка опек, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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БАКУ, 9 мая — ПРАЙМ. Азербайджан в апреле выполнил обязательства по ОПЕК+, добыча нефти составила 594 тысячи баррелей в сутки, сообщили РИА Новости в пресс-службе минэнерго Азербайджана.
"В апреле 2021 года суточная добыча нефти (включая конденсат) в стране составила 698 тысяч баррелей. Из них 594 тысячи баррелей приходилось на сырую нефть и 104 тысячи баррелей приходилось на конденсат", — сообщили в минэнерго.
Ранее в минэнерго сообщили РИА Новости, что в рамках обязательств по ОПЕК+ Азербайджан сократит добычу нефти в мае на 115 тысяч баррелей в сутки, в июне — на 108 тысяч, в июле — на 98 тысяч. Суточная добыча в стране должна остаться на уровне 603 тысячи баррелей в мае, 610 тысяч в июне, 620 тысяч в июле.
Также Азербайджан увеличит суточную добычу нефти в рамках ОПЕК+ в мае на 8 тысяч, в июне на 7 тысяч, в июле на 10 тысяч баррелей.