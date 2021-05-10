МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. Вложения в нефтяную отрасль по всему миру снижаются, начиная с 2015 года.

Как пишет "Российская газета", только за прошлый 2020 год крупнейшие компании сократили вложения в добычу и геологоразведку на 10-50% от запланированных объемов.

На фоне массового увлечения "зеленой энергетикой" в этом нет ничего необычного, но недоинвестирование отрасли может привести к дефициту нефти. Это, в свою очередь, через 2-3 года может поднять котировки выше отметки в $100 за баррель.

Холодная зима 2020-2021 годов показала, что солнечная и ветряная энергетика все еще не в состоянии полностью заменить традиционные источники энергии. В частности, блэкаут в американском Техасе, рост объемов угольной генерации в Центральной Европе, как и использование мазута для обогрева в Швеции, не остались незамеченными простыми потребителями.

В США и странах Азиатско-Тихоокеанского региона цены на газ подскочили до максимальных значений. В Европе, не смотря на то, что прошлогодних рекордов побито не было, цены выросли почти в два раза.

Нефть просто подорожала. И хотя этому сырью все еще далеко до котировок 2014 года выше $100, но за последние полгода цена выросла более чем на 70%.

И хотя, пишет издание, с учетом ограничений ОПЕК+ о реальном дефиците сырья пока говорить рано, если спрос будет резко расти, производство может и не успеть за потреблением.

"Недоинвестирование в нефтяной отрасли может стать одной из причин существенного роста цен на черное золото в долгосрочной перспективе, если мировой спрос на нефть будет значительно превосходить предложение", — сообщила изданию аналитик "Финам" Анна Зайцева.

Она считает, что вероятность развития такого сценария точно не нулевая: разработка новых нефтяных месторождений занимает в среднем 5-7 лет. Снижение инвестиций сегодня может стать ощутимым как раз к середине текущего десятилетия.

"О возможности нового суперцикла для рынка нефти одними из первых заявили экономисты банков JPMorgan Chase и Goldman Sachs. Они пришли к выводу, что реакция правительств экономически развитых стран на коронакризис 2020 года и кризис 2008-2009 года была одинаковой — экономический спад останавливался огромными денежными вливаниями. В прошлом это привело к резкому росту спроса на энергоресурсы и ценам на нефть выше $120", — пишет газета.

Подобный сценарий может повториться в 2023-2025 году, считают в двух крупнейших инвестиционных банках мира.

Называются и другие причины для сильного роста нефтяных цен:

директор международной практики по оказанию услуг компаниям нефтегазового сектора "Делойт" в СНГ Александра Губарева считает, что в ближайшие годы котировки могут подскочить выше $100 из-за сокращения легкоизвлекаемых запасов нефти и роста стоимости добычи.

большинство экспертов все же считают такой рост нефтяных цен маловероятным.

"Шансы, что цена на нефть долгосрочно превысит 100 долларов за баррель, невелики, так как она существенно выше стоимости предложения замыкающих производителей", — пояснила cтарший консультант VYGON Consulting Екатерина Колбикова и добавила, что уже при ценах выше $50 объемы горизонтального бурения в США в 2021 году возросли на 30%.

Помимо этого, в странах ОПЕК+ сохраняется много свободных мощностей, позволяющих оперативно вывести на рынок до 10 миллионов баррелей в сутки дополнительно. Это эквивалентно 10% мирового потребления нефти.