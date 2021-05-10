МОСКВА, 10 мая — ПРАЙМ. На крупнейшем месторождении нефти Большой Бурган на юге Кувейта в понедельник, 10 мая, произошел пожар, два человека пострадали, сообщает Кувейтское госагентство новостей со ссылкой на заявление Кувейтской государственной нефтяной компании.

"Пожар вспыхнул на месторождении, огонь был быстро взят под контроль, ранения получили двое рабочих, но на добыче это не отразилось", — цитирует агентство заявление компании.

Большой Бурган является группой месторождений, которую открыли в 1938 году. Вскоре после открытия нефтяное месторождение вошло в список крупнейших разрабатываемых месторождений в мире.

По данным Кувейтской государственной нефтяной компании, Большой Бурган — крупнейший в мире резервуар нефти в песчаных породах. Общая площадь месторождений в составе комплекса — порядка 1 тысячи квадратных километров.

На 2010 год на Большом Бургане добывалось около 75% всей нефти Кувейта.

Предположительно месторождение является вторым по величине в мире после месторождения Гавар (Саудовская Аравия). Его запасы оценивались примерно в 70 миллиардов баррелей нефти.

В 2005 году агентство Bloomberg сообщало о том, что запасы сырья в Бургане скоро будут исчерпаны, но власти Кувейта неоднократно говорили о том, что в ходе геологических исследований оценка запасов нефти в Большом Бургане увеличилась.

В настоящее время точный объем запасов нефти на месторождении, учитывая ведущуюся около 80 лет добычи, не установлен.