МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Согласно прогнозам компании Rystad Energy, в ближайшие годы США не смогут увеличивать добычу сланцевой нефти такими же высокими темпами, как до пандемии. Последствия COVID-19 спровоцировали волну банкротств в отрасли. Помимо этого, бизнес опасается отмены льгот и ужесточения регулирования со стороны американской администрации. На этом фоне действующие компании пытаются больше сосредоточиться на погашении долгов вместо увеличения производства сырья, отмечают специалисты. Многие аналитики прогнозируют временное снижение доли США на глобальном энергорынке с учётом растущего потребления топлива в мире. В этих условиях больше контрактов на поставку нефти могут получить страны ОПЕК+, включая Россию. Подробнее о том, в чём заключаются главные преимущества для Москвы, рассказывает RT. CNN связала атаку на оператора трубопровода в США с русскими хакерами

Согласно прогнозу экспертов, при сохранении нефтяных цен вблизи 55-60 долларов за баррель в течение следующих нескольких лет американские сланцевики смогут ежегодно увеличивать производство сырья лишь на 500-600 тысяч баррелей в сутки. Для сравнения, в 2018-2019 годах нефтедобыча в Штатах росла на 1,3-1,6 миллионов баррелей в день, а по итогам 2020-го упала на 935 тысяч. Такие данные приводит Управление энергетической информации Минэнерго США.

Аналитик Rystad Energy Виктор Курилов считает, что "сланцевые операторы вряд ли будут увеличивать добычу так же стремительно, как это было до 2020 года. Дело в том, что крупные сланцевики изменили свою политику. Теперь приоритетом публичных компаний в большей степени стало сокращение долгов и повышение доходности для акционеров, а не увеличение добычи".

RT напомнило, что весной 2020 года на глобальном энергорынке произошёл беспрецедентный обвал цен на нефть. Так, стоимость сырья американской марки WTI впервые за всю историю ненадолго опускалась до отрицательных значений и достигала отметки минус 37,6 долларов за баррель. Затем летом нефтяные котировки смогли восстановиться до отметки 40 долларов за баррель, но при этом добыча сланцевого сырья всё ещё оставалась убыточной, отмечают специалисты. В этих условиях многим компаниям стало нечем расплачиваться по кредитам, что спровоцировало волну банкротств.

По данным компании Haynes and Boone, с января 2020 года по март 2021-го в Северной Америке обанкротились 54 энергетические компании. Общая задолженность предприятий составила почти 55 миллиардов долларов. Из этой суммы около 29,5 миллиардов долларов пришлось на необеспеченные кредиты.

Хотя сейчас нефтяные цены уже полностью вернулись к докризисным и комфортным для сланцевиков значениям, число банкротств в отрасли по-прежнему увеличивается. Более того, количество нефтяных буровых установок в США всё ещё остаётся в два раза ниже, чем в конце 2019 года. Об этом свидетельствуют материалы нефтесервисной компании Baker Hughes. Мир теряет веру в нефтяной эталон

Более того, как отмечают эксперты Rystad Energy, в настоящий момент малые и средние сланцевые операторы всё больше опасаются ужесточения регулирования отрасли со стороны новой администрации США. Соответствующие инициативы ранее озвучивал глава Белого дома Джо Байден.

Как предположил в беседе с RT аналитик ИК "Фридом Финанс" Валерий Емельянов, в перспективе у США ещё будет возможность отыграть основную часть понесённых потерь. Вместе с тем на определённое время страна всё же может уступить свою долю на рынке таким крупным участникам ОПЕК+, как Россия и Саудовская Аравия, считает специалист.

"Снижение давления со стороны сланцевой отрасли США при относительно благоприятных ценах на нефть позволит России и другим странам традиционной добычи быстрее восстановиться от спада экономики в 2020 году. При этом дефицит нашего бюджета будет снижаться быстрее, чем это ожидалось год или полгода назад. При таком стечении обстоятельств ВВП России в этом году вполне может вырасти на 4%, чего не было уже без малого десять лет", — отметил Емельянов.