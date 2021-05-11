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https://1prime.ru/oil/20210511/833635183.html
ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата России
Нефть
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ОПЕК немного повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2021 году, ожидает ее роста на 0,02 миллиона баррелей в сутки — до 10,61 миллиона, следует из данных... ПРАЙМ, 11.05.2021
нефтедобыча, россия, сделка опек, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. ОПЕК немного повысила прогноз по добыче нефти и конденсата в России в 2021 году, ожидает ее роста на 0,02 миллиона баррелей в сутки — до 10,61 миллиона, следует из данных ежемесячного доклада организации.
Ранее ОПЕК прогнозировала рост показателя на 0,01 миллиона баррелей в сутки по сравнению с уровнем 2020 года, до 10,6 миллиона.
"По предварительным данным, добыча нефти и конденсата в России в апреле в месячном выражении составила 10,76 миллиона баррелей в сутки. Это на 0,06 миллиона баррелей в сутки больше, чем в апреле 2020 года. На фоне этого добыча в России во втором квартале 2021 года был пересмотрена в сторону увеличения на 0,072 миллиона баррелей в сутки в среднем — до 10,66 миллиона баррелей в сутки, и, как ожидается, останется на этом уровне во втором полугодии 2021 года", — также указывается в докладе.