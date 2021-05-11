МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. ОПЕК не стала менять прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году и по-прежнему ожидает увеличения спроса на 6 миллионов баррелей в сутки, до уровня 96,5 миллиона баррелей в сутки, говорится в ежемесячном докладе организации.

"В 2021 году ожидается, что мировой спрос на нефть увеличится на 6 миллионов баррелей в сутки, не изменившись по сравнению с оценкой прошлого месяца, и составит в среднем 96,5 миллиона баррелей в сутки", — сказано в докладе. ОПЕК повысила прогноз по добыче нефти и конденсата России

ОЖИДАНИЯ СПРОСА

Авторы доклада понизили прогноз спроса на нефть в первом полугодии текущего года из-за того, что восстановления экономики в странах ОЭСР Северной и Южной Америки идет медленнее ожидаемого, а также из-за всплеска заболеваемости в Индии и Бразилии. С другой стороны, ожидается, что ускорение программ вакцинации во многих регионах и увеличение мобильности населения позитивно повлияет на спрос во втором полугодии 2021 года.

В своем предыдущем прогнозе в апреле аналитики ОПЕК также полагали, что спрос в 2021 году вырастет на 6 миллионов баррелей в сутки, в марте прогноз составлял рост на 5,9 миллиона баррелей в сутки, а в феврале — на 5,8 миллиона баррелей в сутки.

Кроме того, организация оставила неизменной свою оценку по сокращению мирового спроса на нефть в 2020 году — оно составило 9,5 миллиона баррелей в сутки, до 90,5 миллиона баррелей в сутки.

ЗАПАСЫ НЕФТИ

Сообщается, что коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в ОЭСР в марте выросли на 10 миллионов баррелей в месячном выражении и на 37,8 миллиона баррелей превышали средние за пять лет, говорится в ежемесячном докладе ОПЕК. Следующая встреча ОПЕК+ запланирована на 1 июня

"Предварительные данные за март показали, что общие коммерческие запасы нефти в ОЭСР выросли на 10 миллионов баррелей в месячном выражении. Они составили 2,987 миллиарда баррелей, что на 13,5 миллиона баррелей больше, чем в то же время год назад, и на 37,8 миллиона баррелей превышали средний показатель последних пяти лет", — сказано в докладе.

При этом коммерческие запасы нефти за месяц выросли на 6,7 миллиона баррелей, до 1,488 миллиарда баррелей, нефтепродуктов — на 3,3 миллиона баррелей, до 1,499 миллиарда баррелей. Запасы нефти в странах ОЭСР были на 3,4 миллиона баррелей выше среднего показателя за пять лет, запасы нефтепродуктов — на 34,4 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА В ОПЕК

Добыча нефти ОПЕК в апреле незначительно увеличилась в месячном выражении, рост составил всего 30 тысяч баррелей в сутки — до 25,08 миллиона, при этом организация соблюдала сделку ОПЕК+ на близком к марту уровню, перевыполнив свои обязательства на 22%, следует из данных доклада. В Кувейте горит одно из крупнейших нефтяных месторождений мира

"Общая добыча нефти 13 стран ОПЕК в среднем составила 25,08 миллиона баррелей в сутки в апреле 2021 года, что на 0,03 миллиона баррелей в сутки больше по сравнению с предыдущим месяцем. В основном добыча увеличилась в Нигерии, Иране и Саудовской Аравии, тогда как снизилась, главным образом, в Венесуэле, Ливии и Анголе", — сообщается в докладе.

Так, добыча нефти в Нигерии в апреле выросла на 75 тысяч баррелей в сутки, в Иране — на 73 тысячи, в Саудовской Аравии — на 34 тысячи. Этот рост был компенсирован снижением производства в Венесуэле на 81 тысячу баррелей в сутки, Ливии — на 67 тысяч и Анголе — на 16 тысяч.

МИРОВАЯ ДОБЫЧА Акции нефтяников выросли после хакерской атаки на топливопровод в США

Добыча нефти в мире в апреле сократилась на 0,15 миллиона баррелей в сутки по сравнению с мартом и составила 93,06 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе.

Как указывает организация, добыча нефти в странах, не входящих в ОПЕК, в апреле снизилась на 0,18 миллиона баррелей в сутки, до 67,97 миллиона баррелей в сутки.

Таким образом, учитывая апрельский рост добычи нефти в самой ОПЕК, "мировая добыча нефти в апреле сократилась на 0,15 миллиона баррелей в сутки в месячном выражении, в среднем до 93,06 миллиона баррелей в сутки, что на 6,45 миллиона баррелей в сутки меньше в годовом выражении".

ПРОГНОЗ ПО ДОБЫЧЕ

ОПЕК ухудшила прогноз по добыче нефти в США в 2021 году, теперь ждет снижения на 0,28 миллиона баррелей в сутки — до 11,04 миллиона баррелей в сутки, говорится в докладе организации.

В прошлом отчете ОПЕК ожидала снижение добычи нефти в стране в 2021 году на 0,07 миллиона баррелей в сутки, до 11,24 миллиона баррелей в сутки. Нефть дешевеет в ожидании возобновления работы трубопровода в США

"Ожидается падение добычи нефти в США в 2021 году на 0,28 миллиона баррелей в сутки год к году, в среднем до 11,04 миллиона баррелей в сутки", — сказано в докладе.

По оценке ОПЕК, добыча нефти в США в 2020 году снизилась в среднем на 0,93 миллиона баррелей в сутки — до 11,31 миллиона баррелей в сутки.

Организация понизила прогноз по добыче нефти и конденсата вне организации на 2021 год на 230 тысяч баррелей в сутки, ожидает ее на уровне 63,6 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК отмечает, что прогноз по добыче нефти и конденсата в основном был понижен для США (на 229 тысяч баррелей в сутки), Норвегии (на 79 тысяч) и Канады (на 24 тысячи), а повышен для Китая (на 49 тысяч баррелей в сутки), Евразийского региона (на 13 тысяч) и Малайзии (на 9 тысяч).

При этом организация полагает, что основными драйверами роста показателя в 2021 году будут Канада, Бразилия, Китай, Норвегия, Эквадор, Азербайджан, Катар и ряд других стран.

В 2020 году добыча нефти и конденсата в странах вне ОПЕК упала на 2,52 миллиона баррелей в сутки — до 62,89 миллиона баррелей в сутки.

Также в докладе сообщается, что инвестиции в разведку и добычу нефти и газа в странах, не входящих в ОПЕК, в 2021 году останутся на самом низком за последние 15 лет уровне в 311 миллиардов долларов.

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