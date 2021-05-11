МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Экспорт нефти через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) в апреле снизился на 6,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по сравнению с мартом текущего года — на 3,1%, до 5,005 миллиона тонн, следует из сообщения компании. ОПЕК не изменила прогнозы мирового спроса на нефть в этом году

"За апрель 2021 года на морском терминале (МТ) КТК отгружено 5 005 250 тонн (39 686 877 баррелей) брутто. В указанном месяце на МТ обработано 47 танкеров, таким образом за первые четыре месяца текущего года в Южной Озереевке отгружено 190 судов", — говорится в сообщении. В апреле 2020 года через систему было отгружено 5,328 миллиона тонн нефти, в марте 2021 года — 5,165 миллиона тонн.

Из общего объема отгрузок грузоотправители Казахстана поставили за апрель 4,327 миллиона тонн нефти, еще 678 192 тонны нефти поступило с территории России. График отгрузки на апрель выполнен полностью.

С месторождения Тенгиз было отгружено 2,172 миллиона тонн нефти, с месторождения Карачаганак — 782 527 тонн, с Кашаганского месторождения — 1,27 миллиона тонн. От других казахстанских производителей в систему поступила 102 491 тонна нефти.

Нефтепроводная система КТК — крупнейший маршрут транспортировки нефти из Каспийского региона на мировые рынки. Магистральный трубопровод протяженностью 1,5 тысячи километров соединяет месторождения Западного Казахстана и Каспия с российским побережьем Черного моря. Среди крупнейших акционеров компании — РФ, Казахстан, Chevron Caspian Pipeline Consortium.