ВАШИНГТОН, 11 мая – ПРАЙМ. Решение о возобновлении работы Colonial Pipeline, подвергшегося хакерской атаке крупнейшего трубопроводного оператора США, примут до вечера 12 мая, но начало фактической работы потребует еще несколько дней, заявила министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. CNN связала атаку на оператора трубопровода в США с русскими хакерами

"Я слышала от руководства компании, что решение о полном возобновлении работы будет принято завтра до конца рабочего дня, при этом полное восстановление потребует несколько дней", — сказала министр энергетики на брифинге в Белом доме. Ранее компания Colonial Pipeline сообщила, что надеется восстановить работу к концу недели.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США в понедельник подтвердило, что Colonial Pipeline подвергся кибератаке программы-вымогателя DarkSide, и заявило, что продолжает расследование. Президент США Джо Байден заявил, что организаторы кибератаки могут находиться в РФ, хотя нет данных, чтобы Москва была к ним причастна.

Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США. К отдельным авиарейсам были добавлены остановки для дозаправки. Регулятор EPA приостановил действие ряда стандартов, чтобы помочь рынку топлива.

Власти США будут наказывать за спекуляции топливом на фоне кибератаки на компанию Colonial Pipeline, крупнейшего трубопроводного оператора страны, и призывают жителей не создавать ажиотаж вокруг горючего, добавила Грэнхолм.

"Мы не потерпим спекуляций", — сказала Грэнхолм на брифинге в Белом доме. По ее словам, власти следят за ценами на топливо в стране и будут привлекать к ответственности за нарушения в этой сфере, призвав сограждан сообщать о случаях завышенных цен на бензин. Акции нефтяников выросли после хакерской атаки на топливопровод в США

Глава министерства также попросила не создавать ажиотажный спрос на топливо. "Не должно быть так, как было с туалетной бумагой в начале пандемии коронавируса. Не нужно ажиотажно закупать бензин. Все скоро вернется в норму", — сказала глава американского минэнерго.

Белый дом в связи с кибератакой против крупнейшего трубопроводного оператора США Colonial Pipeline призвал Москву "действовать ответственно", поскольку атака, по данным ФБР, была совершена с территории РФ, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.

"Учитывая, что ФБР определило, что атака происходила из России, эта страна должна действовать ответственно", — сказала Псаки на регулярном брифинге. Между тем она подчеркнула, что анализ произошедшего еще не завершен. Слухи об участии России во взломе Colonial Pipeline не подтвердились

ФБР в понедельник подтвердило, что Colonial Pipeline подверглась кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Американские СМИ связывали обвиняемую во взломе кибергруппу с Россией, однако подтверждений не приводили. Президент США Джо Байден заявил, что организаторы взлома могут находиться в РФ, хотя нет данных, чтобы Москва была к ним причастна.

Помимо этого, сообщается, что Министерство транспорта США сообщило, что рассматривает исключения из правила перевозок для иностранных танкеров в связи с кибервзломом оператора трубопроводов Colonial Pipeline.

"Администрация Байдена-Харрис постоянно оценивает влияние продолжающегося инцидента с Colonial Pipeline на поставки топлива на Атлантическое побережье и отслеживает сообщения о недостаче (топлива) в некоторых частях Юго-Востока США. Эти усилия включают оценку ресурсов, которые федеральное правительство может мобилизовать, чтобы нивелировать потенциальное влияние инцидента", — говорится в сообщении минтранса.

"В рамках этого процесса министерство транспорта США начало работу, необходимую для начала рассмотрения временных, таргетированных исключений по закону Джонса", — говорится в сообщении. Упомянутый закон требует, чтобы суда, занимающиеся внутренними перевозками по США, находились под американским контролем.

Министерство опрашивает суда, которые соответствуют этому закону, чтобы понять, достаточно ли их тоннажа для компенсации возможной нехватки топлива, уточняется в релизе.