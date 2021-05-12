МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Спрос на нефть в мире в апреле вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 96,2 миллиона баррелей в сутки, следует из сообщения в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США. Цены на нефть колеблются на разнонаправленных факторах

"По нашим оценкам, спрос на нефть в мире в апреле составил 96,2 миллиона баррелей в сутки, что на 15,8 миллиона баррелей в сутки больше, чем в апреле 2020 года, но на 4 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в апреле 2019 года", — говорится в докладе.

В апрельском прогнозе минэнерго США сообщало, что в марте мировой спрос на нефть, по предварительным данным, достиг 96 миллионов баррелей в сутки — на 5,1%, или 4,7 миллиона баррелей в сутки, выше, чем в марте 2020 года.