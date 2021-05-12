2021-05-12T08:25:38+03:00
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2021
https://1prime.ru/oil/20210512/833640306.html
Минэнерго США сообщает о росте мирового спроса на нефть в апреле
Нефть
Новости
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Спрос на нефть в мире в апреле вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 96,2 миллиона баррелей в сутки, следует из сообщения в ежемесячном... ПРАЙМ, 12.05.2021
спрос на нефть, нефть, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Спрос на нефть в мире в апреле вырос почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 96,2 миллиона баррелей в сутки, следует из сообщения в ежемесячном краткосрочном прогнозе управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США.
"По нашим оценкам, спрос на нефть в мире в апреле составил 96,2 миллиона баррелей в сутки, что на 15,8 миллиона баррелей в сутки больше, чем в апреле 2020 года, но на 4 миллиона баррелей в сутки меньше, чем в апреле 2019 года", — говорится в докладе.
В апрельском прогнозе минэнерго США сообщало, что в марте мировой спрос на нефть, по предварительным данным, достиг 96 миллионов баррелей в сутки — на 5,1%, или 4,7 миллиона баррелей в сутки, выше, чем в марте 2020 года.