МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Венесуэльская государственная нефтяная компания Petroleos de Venezuela (PDVSA), которая находится под финансовыми санкциями США, планирует привлечь зарубежных инвесторов в нефтяную отрасль страны и оценивает необходимые вложения в 77,6 миллиардов долларов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на февральский меморандум PDVSA. Копию документа предоставил изданию управляющий партнер специализирующегося на Латинской Америке инвестбанка Caracas Capital Markets Расс Даллен, об этом же документе сообщило агентство Reuters.

В данном меморандуме были перечислены 152 предполагаемые инвестиционные возможности (доли в совместных предприятиях, лицензии на добычу газа, производственные соглашения, сервисные контракты), которые оцениваются менеджерами PDVSA в 77,64 миллиардов долларов.

Согласно предварительным оценкам, из них 69,3 миллиардов долларов требуется для вложений в инфраструктуру по добыче нефти и газа, а остальное — в переработку, транспортировку, хранение, маркетинг углеводородов.

В том числе в 45,6 миллиардов долларов потенциально оцениваются 46 совместных предприятий с PDVSA исходя из теоретической планки добычи на них 2,25 миллионов баррелей в сутки.

Как следует из документа, PDVSA ставит цель добывать 1,8 миллионов баррелей в день к декабрю 2021 года — по сравнению с 0,6 миллионов баррелей в день в среднем за 2020 год. Даллен называет эту цель "чересчур оптимистичной и малореалистичной". Если бы стране удалось привлечь требуемые инвестиции в нефтяную отрасль, добыча могла бы вырасти до 3,4 миллионов баррелей в день (с учетом собственных проектов PDVSA, находящихся в 100-процентной собственности) — уровня конца 1990-х годов, следует из меморандума.

Даллен знает, что PDVSA предоставляла этот документ потенциальным инвесторам. Однако аналитик консалтинговой компании Hawthorn Advisors Максимилиан Хесс предположил в разговоре с РБК, что такие документы преследуют скорее внутренние цели: различные чиновники правительства Николаса Мадуро стремятся позиционировать себя как "решателей проблем", способных помочь с перезапуском экономического роста в республике. Венесуэла будет выплачивать социальные пособия в криптовалюте

МНОГООБЕЩАЮЩИЕ ПРОЕКТЫ

Венесуэла располагает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти — 303 миллиардов баррелей (данные Управления энергетической информации США). Помимо этого, страна богата запасами природного газа, но у PDVSA нет инфраструктуры, позволяющей хранить, транспортировать и продавать этот газ. В результате при огромных запасах газа "население Венесуэлы вынуждено готовить еду на дровах", как отмечает Даллен. Кроме того, страна сжигает много попутного газа — 8,59 миллиардов кубических метров в 2020 году (шестое место в мире по этому показателю, по оценкам Всемирного банка). В документе PDVSA под инвестиции в газовые месторождения отводится 11,3 миллиардов долларов.

Основное новшество с точки зрения бизнес-моделей, которое предлагает PDVSA, — это соглашения об обслуживании добычи (ASP), отмечает Reuters. При таких договорах подрядчик на 100% финансирует эксплуатацию месторождений, а в обмен получает долю свободного денежного потока от проекта. Однако Венесуэла остается собственником этих месторождений (местный закон требует, чтобы PDVSA была контролирующим акционером в любых совместных предприятиях).

В списке совместных предприятий, в которые PDVSA приглашает потенциальных инвесторов, есть проекты, приобретенные в 2020 году российской государственной компанией "Росзарубежнефть" (100% у Росимущества), включая неконтролирующие (40%) доли в нефтяных проектах Petromonagas, Petrovictoria, Petroperija, Petromiranda, Boqueron. По оценке PDVSA, эти проекты нуждаются в совокупных инвестициях на 11,7 миллиардов долларов.

ЖЕСТКИЕ САНКЦИИ

РБК напоминает, что компания PDVSA c начала 2019 года находится под жесткими экономическими санкциями США, ей полностью закрыт доступ к долларовым счетам, большинство иностранных контрагентов отказалось иметь с ней дело. Риск оказаться под санкциями есть и у компаний, которые сотрудничают с PDVSA (так произошло, например, с российско-венесуэльским банком "Еврофинанс Моснарбанк"). Цены на нефть колеблются на разнонаправленных факторах

"Перед нами правительство под санкциями (режим Мадуро) и компания под санкциями (PDVSA). Эти проекты предлагаются к продаже правительством, которое не признается Соединенными Штатами в качестве легитимного, и венесуэльская оппозиция, если она придет к власти, может отказаться признавать эти вложения", — отмечает Даллен, добавляя, что инвесторов приглашает "страна-банкрот, которая совсем недавно экспроприировала активы на десятки миллиардов долларов у прежних инвесторов".

Крайне маловероятно, что PDVSA, находясь под санкциями, привлечет такие инвестиции, согласен Хесс. Он добавил, что "за последние годы даже Китай проявлял мало аппетита к таким вложениям в Венесуэлу".