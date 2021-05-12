МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Альянс ОПЕК+ в апреле выполнил сделку по ограничению добычи нефти на 114%, в том числе страны ОПЕК — на 126%, государства вне ОПЕК — на 90%, а Россия — на 91%, оценило исполнение договора Международное энергетическое агентство (МЭА). МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире в 2021 году

Добыча нефти стран ОПЕК в апреле сократилась на 70 тысяч баррелей в сутки к пересмотренному уровню марта — до 25,04 миллиона баррелей в сутки из-за перебоев с поставками в Ливии, уточняется в докладе.

"Саудовская Аравия сохраняет дополнительное добровольное сокращение добычи третий месяц подряд в апреле, что обеспечило ОПЕК+ в целом соблюдение условий сделки по сокращению добычи на уровне 114%", — говорится в ежемесячном докладе МЭА.

По оценке агентства, РФ уже второй месяц в наибольшей степени наращивала добычу из всех стран, участвующих в сделке. "Добыча в РФ была на уровне 9,52 миллиона баррелей в сутки, увеличилась на 180 тысяч баррелей в сутки в месячном выражении и превысила цель на апрель на 140 тысяч баррелей в сутки. Таким образом, исполнение составило 91%", — оценивает МЭА. Минэнерго США сообщает о росте мирового спроса на нефть в апреле

Отмечается, что апрельский рост был обусловлен увеличением совокупной добычи "Роснефти", "Башнефти" и "Славнефти". Добыча нефти и конденсата в РФ в апреле снизилась на 870 тысяч баррелей в сутки в годовом выражении — до 10,8 миллиона баррелей в сутки.

В конце апреля вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что Россия всегда исполняет сделку ОПЕК+ практически на 100%.

Минэнерго РФ неоднократно подчеркивало, что методика подсчета показателей в рамках ОПЕК+ у стран соглашения основывается на широком диапазоне данных, а само ведомство для различных месторождений использует разные коэффициенты перевода.

Обновленные договоренности ОПЕК+ стартовали с мая 2020 года с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки. Затем условия корректировались, и на апрель 2021 года ограничения составляли 6,9 миллиона баррелей. В сделке от ОПЕК участвуют только 10 из 13 стран — из нее исключены Иран, Венесуэла и Ливия. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, но для Саудовской Аравии — отметка в 11 миллионов баррелей.