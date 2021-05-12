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https://1prime.ru/oil/20210512/833643918.html
Еврокомиссия повысила прогноз цены на Brent
Нефть
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Еврокомиссия ощутимо повысила оценку среднегодовой цены нефти марки Brent на 2021 и 2022 годы в своем весеннем экономическом прогнозе по сравнению с промежуточным зимним,... ПРАЙМ, 12.05.2021
brent, цены на нефть, еврокомиссия, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мая — ПРАЙМ. Еврокомиссия ощутимо повысила оценку среднегодовой цены нефти марки Brent на 2021 и 2022 годы в своем весеннем экономическом прогнозе по сравнению с промежуточным зимним, опубликованным в феврале.
Так, ЕК ожидает стоимость барреля нефти Brent в 2021 году на уровне 63,9 доллара вместо 54,7 доллара, ожидавшихся зимой, в 2022 год — 61,6 доллара против 52,4 доллара.
"Исходя из ситуации на фьючерсных рынках и среднего значения за 10-дневный референтный период с 14 по 27 апреля, предполагается, что цены на нефть марки Brent составят 63,9 доллара за баррель в 2021 году и 61,6 доллара за баррель в 2022 году. Это соответствует 53,1 евро за баррель в 2021 году и 51,2 евро за баррель в 2022 году", — говорится в релизе.
Кроме того, ЕК сравнивает свой новый прогноз с осенним, когда она ждала стоимости нефти марки Brent в 44,6 доллара за баррель в среднем в текущем году и 46,4 доллара в 2022 году.