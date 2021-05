МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Общие доказанные запасы "Татнефти" на конец 2020 года составили 892,1 миллиона тонн нефти и конденсата и 42,72 миллиарда кубометров газа, сообщила компания. Цены на нефть снижаются после четырех дней роста

"Общие оценочные доказанные запасы компании на конец 2020 года составили 892,1 миллиона тонн нефти и конденсата и 42,72 миллиарда кубометров газа", — говорится в сообщении.

На конец 2019 года общие доказанные запасы "Татнефти" составляли 940,3 миллиона тонн нефти и конденсата и 70,15 миллиарда кубометров газа.

Компания указывает данные по системе оценки запасов углеводородов SPE-PRMS, для аудита применялись прогнозные (в диапазоне от 37 до 78 долларов за баррель), а не постоянные цены на нефть. По мнению компании, это позволяет более точно оценить размер рентабельных запасов.

"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" — госхолдинг "Связьинвестнефтехим" — владеет 27,23% акций компании, 22,85% акций принадлежит The Bank of New York Mellon. Татарстану принадлежит "золотая акция" компании.