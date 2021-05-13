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https://1prime.ru/oil/20210513/833651092.html
Назван объем запасов "Татнефти" на конец 2020 года
Нефть
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Общие доказанные запасы "Татнефти" на конец 2020 года составили 892,1 миллиона тонн нефти и конденсата и 42,72 миллиарда кубометров газа, сообщила компания. "Общие оценочные... ПРАЙМ, 13.05.2021
нефть, запасы нефти, татнефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Общие доказанные запасы "Татнефти" на конец 2020 года составили 892,1 миллиона тонн нефти и конденсата и 42,72 миллиарда кубометров газа, сообщила компания.
"Общие оценочные доказанные запасы компании на конец 2020 года составили 892,1 миллиона тонн нефти и конденсата и 42,72 миллиарда кубометров газа", — говорится в сообщении.
На конец 2019 года общие доказанные запасы "Татнефти" составляли 940,3 миллиона тонн нефти и конденсата и 70,15 миллиарда кубометров газа.
Компания указывает данные по системе оценки запасов углеводородов SPE-PRMS, для аудита применялись прогнозные (в диапазоне от 37 до 78 долларов за баррель), а не постоянные цены на нефть. По мнению компании, это позволяет более точно оценить размер рентабельных запасов.
"Татнефть" — одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтяных компаний в России, ведет основную деятельность в Татарстане. Основной акционер "Татнефти" — госхолдинг "Связьинвестнефтехим" — владеет 27,23% акций компании, 22,85% акций принадлежит The Bank of New York Mellon. Татарстану принадлежит "золотая акция" компании.