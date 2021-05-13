МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть значительно ускорили снижение в четверг днем и падают почти на 2,5% на фоне новостей о возобновлении работы трубопровода Colonial Pipeline, ключевого источника бензина для Восточного побережья США, свидетельствуют данные торгов. МЭА ухудшило прогноз по спросу на нефть в мире в 2021 году

По состоянию на 12.53 мск цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 2,35% — до 67,7 доллара, майских фьючерсов на WTI — на 2,48%, до 64,44 доллара за баррель.

Крупнейший оператор трубопроводов США Colonial Pipeline, на прошлой неделе подвергшийся кибератаке, в ночь на четверг сообщил, что начал процесс перезапуска трубопровода. На восстановление нормального объема поставок потребуется несколько дней.

Аналитики отмечают, что ситуация на нефтяном рынке обостряется и опасениями за спрос в Азии в связи с новой волной коронавируса в регионе. Крайне тяжелой ситуация остается в Индии, которая находится на втором месте в мире по общему числу выявленных случаев заражения. По последним данным минздрава, общее число заболевших COVID в стране превысило 22,6 миллиона человек.

"Исчезновение недавней убежденности в более высоких ценах очевидно и понятно. Растут опасения, что необузданное распространение коронавируса в Индии и Юго-Восточной Азии снизит спрос на нефть", — сказал агентству Блумберг брокер PVM Тамаш Варга (Tamas Varga).