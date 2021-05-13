МОСКВА, 13 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть продолжают падать примерно на 2,5-3% в четверг вечером, котировки по-прежнему под давлением на фоне новостей о возобновлении работы трубопровода Colonial Pipeline, свидетельствуют данные торгов. В США назвали сроки восстановления работы нефтепровода Colonial Pipeline

По состоянию на 17.49 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 2,64% — до 67,49 доллара, июньских фьючерсов на WTI — на 2,91%, до 64,16 доллара за баррель. Днем нефть дешевела в пределах 2,5%.

Трейдеры продолжают оценивать новости из США. Ранее крупнейший оператор трубопроводов в стране Colonial Pipeline, на прошлой неделе подвергшийся кибератаке, сообщил, что начал процесс перезапуска трубопровода. На восстановление нормального объема поставок потребуется несколько дней.

Начало перезапуска трубопровода обнадеживает, хотя полное возобновление работы займет какое-то время, считает аналитик S&P Global Platts Ричард Джосвик (Richard Joswick), которого цитирует газета Wall Street Journal.

Дополнительно сдерживает цены опубликованная днем ранее статистика из США. Так, недельные коммерческие запасы нефти в стране снизились слабее ожиданий — на 0,4 миллиона вместо 2,8 миллиона баррелей, а добыча выросла на 100 тысяч баррелей в сутки и составила 11 миллионов баррелей в сутки.