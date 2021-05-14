МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Минэнерго РФ предлагает изучить создание отдельной группы налога на дополнительный доход для выработанных месторождений, по которым в 2020 году отменили льготу по НДПИ, сообщил глава ведомства Николай Шульгинов. Минфин высказался о переводе активов с вязкой нефтью на НДД до 2022 года

"С 2021 года они могут быть включены в третью группу месторождений по НДД. Кроме того, для них предусмотрено право на получение инвестиционного налогового вычета с 1 января 2024 года", — сказал Шульгинов в интервью журналу "Энергетическая политика", говоря о ситуации с выработанными месторождениями, оставшимися без льгот с 2021 года.

"Хотя, несмотря на это, негативный эффект от изменения налогового режима всё же может быть. Тут нужно подумать над критериями и проработать вопрос о выделении таких участков в отдельную группу в рамках НДД", — добавил он.

В 2020 году в РФ было изменено налоговое законодательство в сфере нефте- и газодобычи, что повлияло на экономику отрасли. Были отменены льготы по НДПИ для нефти с высоковыработанных участков недр и для сверхвязкой нефти, а также льготы по экспортной пошлине для нефти с особыми физико-химическими свойствами, и скорректирован порядок применения НДД.

Теперь правительство РФ прорабатывает возможность расширения сферы применения НДД для стимулирования добычи на месторождениях высоковязкой и сверхвязкой нефти. Изучается создание отдельной группы налога на дополнительный доход, который сейчас уже состоит из пяти групп. Однако Минфин России заявлял, что возможно присоединение таких месторождений к третьей группе НДД, чтобы максимально ужимать имеющуюся структуру налога. Минфин не планиурет новых мер поддержки добычи вязкой нефти до 2024 года

Сам режим НДД заработал в РФ с 2019 года в формате эксперимента. В отличие от НДПИ, новый налог взимается с финансового результата — с дохода от продаж сырья за вычетом расходов на добычу и логистику. Ставка НДД — 50%. Налог был введен для того, чтобы стимулировать компании добывать нефть на выработанных месторождениях, а также инвестировать в разработку новых.

Выделить новую группу в режиме налога на дополнительный доход (НДД) для месторождений высоковязкой и сверхвязкой нефти нужно не позднее 2024 года, можно рассмотреть и более ранний срок, заявил Николай Шульгинов. "Идет обсуждение введения НДД для этой группы месторождений (с высоковязкой и сверхвязкой нефтью — ред.) с 2024 года. Ведется работа над критериями для данной категории запасов", — сказал глава Минэнерго в интервью журналу "Энергетическая политика", говоря об эффекте отмены льгот для вязкой нефти в 2020 году.

Шульгинов добавил, что потери инвестиций в разработку месторождений с высоковязкой и сверхвязкой нефтью в России в 2021-2025 годах составят около 200 миллиардов рублей из-за отмененных в прошлом году льгот.

"Отмена налоговых льгот по НДПИ и экспортной пошлине, действительно, ухудшила экономику этих проектов. По нашим оценкам, потери инвестиций в разработку месторождений сверхвязкой нефти в 2021-2025 годах могут составить порядка 200 миллиардов рублей", — сказал глава Минэнерго в интервью журналу "Энергетическая политика".