МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. "Роснефть" за первый квартал сократила сумму финансового долга на 2,9 миллиарда долларов, соотношение чистый долг/EBITDA на конец периода составило 2.2х, говорится в сообщении компании.

"В I квартале 2021 года сумма финансового долга и торговых обязательств сокращена на 4,6 миллиарда долларов, в том числе сумма финансового долга — на 2,9 миллиарда долларов США по отношению к IV кварталу 2020 года. Значение показателя чистый долг/EBITDA в долларовом выражении составило 2,2х", — говорится в сообщении.

"Высокий уровень финансовой устойчивости поддерживается снижением краткосрочной части финансового долга", — добавляет "Роснефть". Отмечается, что на конец отчетного периода объем ликвидных финансовых активов в 2,3 раза превысил краткосрочную часть финансового долга.

ЗАТРАТЫ

"Роснефть" в первом квартале увеличила капитальные затраты на 21,6% в годовом выражении — до 225 миллиардов рублей на фоне начала реализации комплексного проекта "Восток Ойл".

"За I квартал 2021 года капитальные затраты в целом по компании составили 225 миллиарда рублей, что на уровне IV квартала 2020 года и выше на 22% по отношению к I кварталу 2020 года. Рост, в основном, связан с началом реализации комплексного проекта "Восток Ойл", — сообщила компания.

ПЕРЕРАБОТКА

Объем переработки нефти на НПЗ "Роснефти" в первом квартале 2021 года составил 26,4 миллиона тонн, сократившись на 8,3% в годовом выражении и увеличившись на 2,1% к четвертому кварталу.

"Совокупный объем переработки нефти компанией составил 26,4 миллиона тонн, что на 2,1% выше квартал к кварталу и на 8,3% ниже год к году", — говорится в сообщении.

При этом глубина переработки в первом квартале выросла в годовом выражении на 1 процентный пункт и составила 74,8%, выход светлых нефтепродуктов вырос на 0,5 процентного пункта, до 57,4%.

"Роснефть" будет стремиться к повышению доходов своих акционеров по мере восстановления макроэкономической ситуации и роста производственных и финансовых результатов, заявил глава компании Игорь Сечин.

"В соответствии с дивидендной политикой совет директоров "Роснефти" в апреле рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год в размере 73,55 миллиарда рублей. По мере восстановления показателей макроэкономического окружения, роста производственных объемов и прибыли мы будем стремиться к повышению доходов наших акционеров", — сказал Сечин, слова которого приводятся в релизе компании.