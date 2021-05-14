"Роснефть" ожидает вхождения еще одного партнера в проект "Восток Ойл"
МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. "Роснефть" ожидает вхождения в проект "Восток Ойл" (дочерняя структура "Роснефти") еще одного партнера до конца 2021 года, сообщил топ-менеджер компании в ходе телефонной конференции.
"У нас идут переговоры с целым рядом сторон, и уж конечно, до конца года, на самом деле я думаю, даже, может быть, быстрее… еще одна сторона присоединится к проекту", — сказал он.
Ранее компания также сообщала, что проект уже включает 52 лицензионных участка, в границах которых расположено 13 открытых месторождений углеводородов, сообщила в пятницу "Роснефть".
"Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл". Его подтвержденная ресурсная база по жидким углеводородам составляет 6 миллиардов тонн.
Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.
https://1prime.ru/oil/20210514/833665119.html