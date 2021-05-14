МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. "Роснефть" ожидает вхождения в проект "Восток Ойл" (дочерняя структура "Роснефти") еще одного партнера до конца 2021 года, сообщил топ-менеджер компании в ходе телефонной конференции. "Роснефть" в начале года увеличила объемы добычи нефти и газа

"У нас идут переговоры с целым рядом сторон, и уж конечно, до конца года, на самом деле я думаю, даже, может быть, быстрее… еще одна сторона присоединится к проекту", — сказал он.

Ранее компания также сообщала, что проект уже включает 52 лицензионных участка, в границах которых расположено 13 открытых месторождений углеводородов, сообщила в пятницу "Роснефть".

"Роснефть" планирует сформировать новую нефтегазовую провинцию на полуострове Таймыр в рамках проекта "Восток Ойл". Его подтвержденная ресурсная база по жидким углеводородам составляет 6 миллиардов тонн.

Как ожидается, проект объединит крупнейшие месторождения Ванкорского кластера (Ванкорское, Сузунское, Тагульское и Лодочное), а также Пайяхскую группу месторождений и Западно-Иркинский участок. Под нужды проекта собираются построить порт в бухте Север, из которого нефть планируется экспортировать по Северному морскому пути.