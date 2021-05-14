МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Внутрипромысловый трубопровод диаметром 219 миллиметров прорвало на Карамовском нефтяном месторождении в Пуровском районе ЯНАО произошла утечка 3 тысяч кубических метров нефти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.

"В результате порыва подземного трубопровода диаметром 219 миллиметров произошел разлив 3 тысяч кубометров нефти", — сказал собеседник агентства.

По его словам, задвижки на аварийном участке нефтепровода перекрыты. Транспортировка нефтепродуктов осуществляется по резервной ветке. Обстоятельства происшествия выясняются.