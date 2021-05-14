2021-05-14T17:06:32+03:00
2021-05-14T17:06:32+03:00
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https://1prime.ru/oil/20210514/833665332.html
В Тюменской прорвало подземный нефтепровод
Нефть
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Внутрипромысловый трубопровод диаметром 219 миллиметров прорвало на Карамовском нефтяном месторождении в Пуровском районе ЯНАО произошла утечка 3 тысяч кубических метров нефти,... ПРАЙМ, 14.05.2021
нефть, разлив топлива, трубопровод, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 мая — ПРАЙМ. Внутрипромысловый трубопровод диаметром 219 миллиметров прорвало на Карамовском нефтяном месторождении в Пуровском районе ЯНАО произошла утечка 3 тысяч кубических метров нефти, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"В результате порыва подземного трубопровода диаметром 219 миллиметров произошел разлив 3 тысяч кубометров нефти", — сказал собеседник агентства.
По его словам, задвижки на аварийном участке нефтепровода перекрыты. Транспортировка нефтепродуктов осуществляется по резервной ветке. Обстоятельства происшествия выясняются.