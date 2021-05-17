МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Цены на нефть во многом зависят от действий стран ОПЕК+, и нынешний диапазон в 62-66 долларов за баррель отражает текущую ситуацию на рынке, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак. Германия разрешила продолжать строительство "Северного потока-2"

"Мировая экономика еще до конца не восстановилась. Следовательно, спрос на нефть тоже не восстановился. Поэтому цена на нефть во многом зависит от действий стран-производителей. Подход стран ОПЕК+ ответственный: договорились, что мы ежемесячно собираемся и принимаем решение об уровне добычи нефти — оставлять его на том же уровне, увеличивать или сокращать", — сказал Новак в интервью газете "Московский комсомолец".

"Принимая такое решение, мы каждый раз исходим из баланса спроса и предложения. Только таким образом мы можем восстановить уровень собственной добычи, не перегревая при этом мировой рынок и не создавая особого дефицита нефти. Тот уровень цен, который есть сейчас, — 62–66 долларов за баррель — отражает текущую ситуацию", — заключил он.

ОПЕК+ из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса, с мая прошлого года сократил свою добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки. По мере стабилизации ситуации ограничения корректировались, и на этот май они составляют 6,55 миллиона баррелей в сутки. Базой отсчета для всех взят октябрь 2018 года, а для России и Саудовской Аравии — показатель в 11 миллионов баррелей в сутки.

Вице-премьер также добавил, что повторение отрицательных цен на нефть и затоваривание мирового рынка вряд ли возможно в обозримом будущем.

"Думаю, что повторение такой ситуации вряд ли возможно в обозримом будущем. Трейдеры и нефтяные спекулянты сделали соответствующие выводы. Хотя ничего не исключено в этом мире", — сказал Новак, отвечая на вопрос о возможности нового падения цен на нефть до отрицательных отметок.

Кроме того, Новак заметил, что ни в одной из энергетических отраслей нет сфер, где зависимость России от продукции иностранных поставщиков была бы критической.

"Ни в одной из энергетических отраслей нет сфер, где наша зависимость от иностранцев была бы критической. Конечно, когда одна страна старается сделать все — это с чисто экономической точки зрения не самая эффективная стратегия. Обычно в мире существует разделение труда, и каждая страна делает то, что она умеет делать лучше других. Но сегодня нам лучше не зависеть ни от кого. И у нас это получается", — сказал Новак в интервью.