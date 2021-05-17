МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник днем снижаются на опасениях по поводу спроса в Азии, новые вспышки COVID-19 делают спрос на сырье неравномерным, свидетельствуют данные торгов. Около 100 тонн нефтепродуктов вылилось из трубопровода "Лукойла" в Коми

По состоянию на 14.27 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,23%, до 68,55 доллара, июльских фьючерсов на WTI — на 0,29%, до 65,19 доллара за баррель, июньские фьючерсы на WTI дешевели на 0,02%, до 65,36 доллара за баррель.

На рынке нефти наблюдается негативная динамика в понедельник днем на фоне возникших опасений по поводу спроса, который находится под влиянием вспышек заболеваемости коронавирусом в некоторых частях Азии.

Снижение цен на "черное золото" сдерживают положительные статданные из Китая, одного из крупнейших импортеров нефти. Экономика Китая в апреле сохранила тенденцию стабильного восстановления и развития, отмечается в докладе государственного статистического бюро КНР.

В январе-апреле текущего года экспорт страны вырос на 44% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а импорт — на 31,9%. Оба показателя оказались лучше прогнозов. Импорт нефти за четыре месяца вырос на 7,2% — до 179,58 миллиона тонн.