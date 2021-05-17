МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Россия в марте вновь осталась на втором месте в мире по объему добычи нефти с показателем в 9,508 миллиона баррелей в сутки, США сохранили мировое лидерство, а на третьем месте осталась Саудовская Аравия, свидетельствуют данные организации "Совместная инициатива по нефтяной статистике" (JODI). Нефть дешевеет на опасениях по поводу спроса

На этой позиции Россия остается одиннадцатый месяц подряд, и лишь в апреле 2020 года она опускалась на третье место. До этого больше года РФ также была на втором месте.

По данным JODI, нефтедобыча в РФ в марте выросла на 1,3% по отношению к февралю. США нарастили добычу на 11,2% в месячном выражении — до 10,968 миллиона баррелей нефти в сутки, а Саудовская Аравия — сократила на 0,1%, до 8,138 миллиона баррелей в день.

Экспорт нефти из Саудовской Аравии в марте снизился в месячном выражении на 3,5% — до 5,427 миллиона баррелей в сутки, а из США — вырос на 7,5%, до 2,85 миллиона баррелей. Данные об экспорте из России за март JODI не приводит. В феврале РФ экспортировала 4,361 миллиона баррелей нефти в сутки, а в январе — 3,986 миллиона, следует из данных организации.

Нефтепереработка в России в марте увеличилась на 0,7% с уровня февраля и составила 5,815 миллиона баррелей в сутки. Переработка в США выросла на 14,4% в сравнении с предыдущим месяцем — до 14,156 миллиона баррелей, а в Саудовской Аравии — выросла на 6,5%, до 2,431 миллиона баррелей в день.