МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник вечером активно растут на фоне оптимистичных ожиданий относительно восстановления и дальнейшего роста спроса на сырье в США, свидетельствуют данные торгов. Россия в марте сохранила второе место по добыче нефти в мире

По состоянию на 17.59 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,87%, до 69,31 доллара. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 1,07%, до 66,05 доллара за баррель, июньские фьючерсы — на 1,01%, до 66,04 доллара за баррель.

Нефть вновь дорожает после некоторого снижения утром. Давление на котировки сырья были связаны с опасением инвесторов за спрос в странах Азии, в частности Индии, где продолжается заметный рост числа заболевших коронавирусом.

В то же время аналитики отмечают, что снижению потребления нефти в странах Азии противодействует повышение спроса на "черное золото" в США, где происходит некоторое ослабление ограничений на передвижения и начинается сезон поездок. Также определенное влияние оказывает приближение выходных в связи с Memorial Day 31 мая.

"Хотя и существует обеспокоенность спросом в некоторых странах Азии, в США приближается Memorial Day, и люди выезжают", — считает директор отдела по энергетическим фьючерсам Mizuho Боб Ёгер (Bob Yawger), мнение которого приводит агентство Блумберг.