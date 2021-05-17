МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Добыча нефти в крупнейших нефтегазодобывающих регионах США, значительная часть производства которых представляет сланцевую нефть, в июне 2021 года вырастет по сравнению с текущим месяцем на 26 тысяч баррелей в день, или на 0,3%, до 7,733 миллиона баррелей, прогнозирует управление энергетической информации (EIA) минэнерго страны. США стали главным поставщиком СПГ на рынок Европы

Добыча на Permian вырастет на 54 тысячи баррелей, до 4,589 миллиона баррелей в день, а на Appalachia — на 1 тысячу, до 128 тысяч баррелей в сутки. EIA также ожидает, что добыча на Haynesville не изменится и останется на уровне 32 тысячи баррелей в день.

При этом добыча на месторождениях Bakken, Niobrara и Anadarko снизится на 7 тысяч, до 1,097 миллиона, 506 и 351 тысячи баррелей в сутки соответственно. Ожидается, что на месторождении Eagle Ford добыча снизится на 8 тысяч, до 1,03 миллиона баррелей в сутки. Россия в марте сохранила второе место по добыче нефти в мире

EIA ожидает в июне общего сокращения добычи газа на всех этих месторождениях на 53 миллиона кубических футов, до 83,571 миллиарда кубических футов в сутки.

Также, согласно данным EIA, общее число незавершенных скважин на месторождениях крупнейших нефтегазодобывающих регионов США в апреле уменьшилось по сравнению с предыдущим месяцем на 241, до 6857.

Незавершенные скважины (drilled but uncompleted wells, DUC) — пробуренные, но пока не обустроенные для добычи. Большой резерв DUC может позволить американским производителям быстро и масштабно нарастить добычу при росте цен на нефть вне зависимости от темпов буровой активности.