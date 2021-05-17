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Финляндия постепенно сокращает закупки российской нефти марки Urals в связи с переходом к "зеленой" энергетике, сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров и статистические данные... ПРАЙМ, 17.05.2021
зеленая энергетика, поставки нефти, финляндия, энергетика, нефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Финляндия постепенно сокращает закупки российской нефти марки Urals в связи с переходом к "зеленой" энергетике, сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров и статистические данные.
Согласно данным агентства, в первом квартале 2021 года Финляндия сократила импорт нефти из России на четверть в годовом выражении, до 2,1 миллиона тонн. В апреле закупки упали до 0,4 миллиона тонн по сравнению с 1,1 миллиона тонн в том же месяце 2020 года.
Главный НПЗ страны Neste Oil перерабатывал в основном российскую нефть марки Urals. Однако компания планирует провести крупную реструктуризацию в апреле-июне и переоборудовать свои заводы под возобновляемые энергоносители.
Еще в марте Neste Oil преобразовала один из своих заводов в городе Наантали в хранилище и закрыла на капитальный ремонт предприятие в Порвоо, которое в будущем будет заниматься в том числе переработкой возобновляемого сырья.
Эксперты отмечают, что Финляндия является крупным импортером российской нефти, и снижение спроса со стороны североевропейского государства может сказаться на стоимости Urals.
"Изменения не будут моментальными, но они заметны уже сейчас", — заявил Reuters один из собеседников.