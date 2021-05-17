МОСКВА, 17 мая — ПРАЙМ. Финляндия постепенно сокращает закупки российской нефти марки Urals в связи с переходом к "зеленой" энергетике, сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров и статистические данные. Россия в марте сохранила второе место по добыче нефти в мире

Согласно данным агентства, в первом квартале 2021 года Финляндия сократила импорт нефти из России на четверть в годовом выражении, до 2,1 миллиона тонн. В апреле закупки упали до 0,4 миллиона тонн по сравнению с 1,1 миллиона тонн в том же месяце 2020 года.

Главный НПЗ страны Neste Oil перерабатывал в основном российскую нефть марки Urals. Однако компания планирует провести крупную реструктуризацию в апреле-июне и переоборудовать свои заводы под возобновляемые энергоносители.

Еще в марте Neste Oil преобразовала один из своих заводов в городе Наантали в хранилище и закрыла на капитальный ремонт предприятие в Порвоо, которое в будущем будет заниматься в том числе переработкой возобновляемого сырья. США стали главным поставщиком СПГ на рынок Европы

Эксперты отмечают, что Финляндия является крупным импортером российской нефти, и снижение спроса со стороны североевропейского государства может сказаться на стоимости Urals.

"Изменения не будут моментальными, но они заметны уже сейчас", — заявил Reuters один из собеседников.