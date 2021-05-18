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"Газпром нефть" в первом квартале снизила добычу углеводородов на 2,8%
Нефть
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Добыча углеводородов "Газпром нефти" в январе-марте снизилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,1 миллиона тонн нефтяного эквивалента, сообщила... ПРАЙМ, 18.05.2021
добыча нефти, газпром нефть, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Добыча углеводородов "Газпром нефти" в январе-марте снизилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,1 миллиона тонн нефтяного эквивалента, сообщила компания.
При этом по сравнению с четвертым кварталом 2020 года добыча углеводородов выросла на 0,5%.
"Смягчение ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ способствовало росту добычи углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях на 0,5% — до 24,09 миллиона тонн нефтяного эквивалента по сравнению с 4 кварталом 2020 года", — говорится в сообщении компании.