МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Добыча углеводородов "Газпром нефти" в январе-марте снизилась на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 24,1 миллиона тонн нефтяного эквивалента, сообщила компания. Россия обогнала США по ценам на электроэнергию для промышленности

При этом по сравнению с четвертым кварталом 2020 года добыча углеводородов выросла на 0,5%.

"Смягчение ограничений на добычу нефти в рамках соглашения ОПЕК+ способствовало росту добычи углеводородов с учетом доли в совместных предприятиях на 0,5% — до 24,09 миллиона тонн нефтяного эквивалента по сравнению с 4 кварталом 2020 года", — говорится в сообщении компании.