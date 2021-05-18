МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. "Газпром нефть" в первом квартале получила чистую прибыль по МСФО, относящуюся к акционерам, в 84,156 миллиарда рублей против убытка в 13,8 миллиарда рублей годом ранее, следует из отчета компании. Китай поставил под угрозу природу Африки

Кроме того, выручка "Газпром нефти" по итогам квартала составила 610,98 миллиарда рублей, увеличившись на 18,7%. Скорректированная EBITDA (прибыль до уплаты процентов, налога на прибыль и амортизации) — 193,6 миллиарда рублей против 99,1 миллиарда рублей за первый квартал 2020 года.

"Мировой рынок нефти продолжает испытывать на себе последствия пандемии коронавируса, однако это не помешало нашей компании обеспечить положительную динамику чистой прибыли уже четвертый квартал подряд. По сравнению со сложными первыми месяцами 2020 года мы вдвое увеличили показатель EBITDA, а соотношение чистого долга к EBITDA составило чуть более 1", — приводятся в сообщении слова председателя правления "Газпром нефти" Александра Дюкова.