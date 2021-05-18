МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Сокращение импорта Финляндией российской нефти не повлияет на масштабы вывоза "чёрного золота" из России, однако наблюдается тенденция, что в долгосрочной перспективе и более крупные импортеры могут начать сокращать покупки, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Финляндия начала постепенное сокращение закупок российской нефти марки Urals, подсчитала компания Refinitiv Eikon и трейдеры. Импорт в Финляндию Urals за первый квартал снизился на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 2,1 миллиона тонн.

"Рынок нефти можно назвать глобальным и суперликвидным, поэтому сокращение спроса со стороны Финляндии вряд ли сильно повлияет на объем продаж "черного золота" из РФ, так как компании могут быстро перенаправить потоки другим покупателям, особенно учитывая глобальный дефицит на рынке", — считает портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Эдуард Харин.

"Экспорт нефти в Финляндию из России составляет не более 10 миллионов тонн, этот объем нельзя назвать существенным, тем не менее данная тенденция указывает на то, что в долгосрочном периоде и более серьёзные импортёры российской нефти, особенно в Европе, будут уменьшать объёмы импорта", — в свою очередь отметила эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко. S7 отменила рейсы в Турцию до конца летнего сезона

Харин добавил, что проблема перехода к "зеленой" энергетике может иметь последствия в долгосрочной перспективе.

По данным Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭКа), экспорт нефти из России по итогам прошлого года составил 231,7 миллиона тонн, сократившись на 12,7% в годовом выражении. В первом квартале поставки нефти из России достигли 52,6 миллиона тонн, что меньше на 17,5%, чем за аналогичный период прошлого года.