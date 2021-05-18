МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Вероятность закрепления цен на нефть выше 70 долларов за баррель пока невысока, прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко. Нефть дорожает на оптимизме по поводу спроса

Во вторник стоимость фьючерса на марку Brent поднялась выше отметки в 70 долларов за баррель впервые с 15 марта, свидетельствуют данные торгов.

"Динамика цены в ближайшие несколько месяцев будет во многом зависить от действий ОПЕК+ и динамики восстановления спроса. Пока на рынке сохраняется неопределенность, но вероятность того, что цены закрепятся выше 70 долларов, не очень высокая — уровень цен в 50-60 долларов является приемлемым для большинства компаний и стран-производителей", — пояснил эксперт.

Он добавил, что рынок продолжает оставаться в дефиците из-за ограничений со стороны ОПЕК+ и медленного восстановления спроса, в том числе из-за сезонных факторов, это толкает цены вверх.

"Незадействованных мощностей на рынке достаточно для того, чтобы обеспечить наращивание добычи по мере восстановления спроса, скорее всего, ОПЕК+ пойдет по этому пути", — заключил Маринченко.