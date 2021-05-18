2021-05-18T15:33:24+03:00
2021-05-18T15:33:24+03:00
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2021
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Fitch оценило вероятность закрепления нефти выше $70 за баррель
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Вероятность закрепления цен на нефть выше 70 долларов за баррель пока невысока, прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства... ПРАЙМ, 18.05.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Вероятность закрепления цен на нефть выше 70 долларов за баррель пока невысока, прокомментировал РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко.
Во вторник стоимость фьючерса на марку Brent поднялась выше отметки в 70 долларов за баррель впервые с 15 марта, свидетельствуют данные торгов.
"Динамика цены в ближайшие несколько месяцев будет во многом зависить от действий ОПЕК+ и динамики восстановления спроса. Пока на рынке сохраняется неопределенность, но вероятность того, что цены закрепятся выше 70 долларов, не очень высокая — уровень цен в 50-60 долларов является приемлемым для большинства компаний и стран-производителей", — пояснил эксперт.
Он добавил, что рынок продолжает оставаться в дефиците из-за ограничений со стороны ОПЕК+ и медленного восстановления спроса, в том числе из-за сезонных факторов, это толкает цены вверх.
"Незадействованных мощностей на рынке достаточно для того, чтобы обеспечить наращивание добычи по мере восстановления спроса, скорее всего, ОПЕК+ пойдет по этому пути", — заключил Маринченко.