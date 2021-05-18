МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. "Газпром нефть" в январе-марте 2021 года снизила объем нефтепереработки на собственных НПЗ и НПЗ совместных предприятий на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 9,98 миллиона тонн, говорится в отчете компании по МСФО. "Газпром нефть" в первом квартале получила 84,16 миллиарда рублей прибыли

"Объем переработки нефти снизился на 2,9% год к году вследствие снижения спроса на нефтепродукты в условиях пандемии COVID-19, что было частично компенсировано ростом объема переработки нефти на Московском НПЗ за счет запуска комплекса "Евро+", — поясняет компания.

При этом собственные НПЗ компании в России — Московский и Омский — в январе-марте переработали 7,4 миллиона тонн нефти, показав небольшой рост в годовом выражении.

Выпуск нефтепродуктов на всех НПЗ компании в январе-марте сократился на 3,6% в годовом выражении — до 9,62 миллиона тонн. Выпуск бензина на собственных НПЗ в России вырос на 4,3% — до 1,7 миллиона тонн.

Показатели глубины переработки на Московском и Омском НПЗ достигли 82,5% и 92,6% соответственно.

"Газпром нефть" в России владеет двумя собственными нефтеперерабатывающими заводами — Московским и Омским, а также совместно с "Роснефтью" НПЗ "Славнефть-ЯНОС". Кроме того, "Газпром нефть" совместно с Сербией владеет компанией NIS ("Нефтяная индустрия Сербии"), которой принадлежит НПЗ в Панчево (Сербия).