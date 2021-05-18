МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером перешли к снижению после двух дней роста, Brent опустился с отметки в 70 долларов за баррель, достигнутой днем, свидетельствуют данные торгов. Fitch оценило вероятность закрепления нефти выше $70 за баррель

По состоянию на 18.04 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,27%, до 69,26 доллара. Цена июльских фьючерсов на WTI уменьшалась на 0,47%, до 65,98 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,53%, до 65,92 доллара за баррель.

Стоимость нефти корректируется после двух дней активного роста, за которые нефть марок Brent и WTI подорожала более чем на 3%.

Кроме того, ранее во вторник цена Brent поднялась выше отметки в 70 долларов за баррель впервые с марта. Однако аналитики отмечают, что для закрепления этого показателя необходимо наличие на рынке важных факторов. Экспорт нефти из России почти не почувствует падения спроса из Финляндии

"Цена в 70 долларов является психологическим барьером для Brent. Для прорыва цен рынку нужно, чтобы произошло что-то серьезное", — руководитель по сырьевой стратегии TD Securities Барт Мелек (Bart Melek), чье мнение приводит агентство Блумберг.

В целом котировки "черного золота" поддерживаются общим оптимизмом относительно перспектив спроса. Набирающее темпы восстановление экономической активности в мире и постепенное ослабление карантинных ограничений повышают уровень потребления сырья.