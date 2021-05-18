2021-05-18T19:29:40+03:00
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Colonial Pipeline вновь испытывает проблемы с сетью
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Возобновивший работу после хакерской атаки крупнейший в США оператор трубопроводов Colonial Pipeline вновь испытывает проблемы с сетью, сообщает агентство Блумберг. Крупнейший... ПРАЙМ, 18.05.2021
кибератаки, топливо, сша, трубопровод, новости, энергетика, нефть
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Возобновивший работу после хакерской атаки крупнейший в США оператор трубопроводов Colonial Pipeline вновь испытывает проблемы с сетью, сообщает агентство Блумберг.
Крупнейший оператор трубопроводов в США Colonial Pipeline подвергся кибератаке 7 мая. Как позднее заявило ФБР, компания была атакована с помощью программы-вымогателя DarkSide. Президент США Джо Байден заявил, что, по данным ФБР, хакеры находились в России, но власти к этому не причастны. Colonial Pipeline позже объявил о возобновлении работы трубопровода.
Новые проблемы связаны с невозможностью клиентов получить доступ к информации о поставках топлива.
"В настоящее время (Colonial) испытывает проблемы с сетью, влияющие на способность клиентов вводить и обновлять заявки", — приводит агентство заявление оператора грузоотправителям.
Colonial Pipeline сообщает, что работает над устранением проблемы. В то же время агентство отмечает, что, несмотря на проблемы с сетью, трубопровод продолжает работу.