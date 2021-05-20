МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром умеренно растут в рамках коррекции после обвала днем ранее, свидетельствуют данные торгов. Запасы нефти в США за неделю выросли меньше прогноза

По состоянию на 8.25 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,23% — до 66,81 доллара, июльских фьючерсов на WTI — на 0,36%, до 63,58 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,58%, до 63,73 доллара за баррель.

В среду цены на нефть падали на новостях о прогрессе в переговорах по иранской ядерной сделке и о росте запасов в США. Марка WTI вечером дешевела более чем на 5% после выхода данных минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю выросли на 0,3%, или на 1,3 миллиона баррелей — до 486 миллионов баррелей.

В четверг рост цен сдерживают опасения по поводу ситуации с коронавирусом в некоторых азиатских странах. Инвесторы также продолжают оценивать перспективы увеличения поставок нефти из Ирана, если переговоры с США окажутся успешными.

При этом эксперты ING Group, которых цитирует агентство Блумберг, достаточно оптимистично оценивают среднесрочные перспективы рынка нефти. По их мнению, во второй половине этого года цена Brent будет в среднем составлять 70 долларов за баррель.