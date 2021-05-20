Цены на нефть падают более чем на 1%
МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к заметному снижению после роста утром, инвесторы оценивают перспективы увеличения предложения на рынке со стороны Ирана, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.13 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,82%, до 65,45 доллара, июльских фьючерсов на WTI — на 1,64%, до 62,31 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,47%, до 62,43 доллара за баррель.
Ранее в четверг президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что западные страны подтвердили намерение снять основные санкции в отношении Ирана, в том числе в сферах нефти и нефтехимии.
Ранее о намерении США отменить основные антииранские санкции сообщал замглавы МИДа Ирана, представляющий страну на переговорах в Вене, Аббас Аракчи.
К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них — обсуждающие отмену антииранских санкций США и ядерный вопрос — занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления соглашения, касающегося ядерных разработок. Задача третьей экспертной группы — согласование последовательности этих шагов. Участники переговоров намеревались завершить их к концу мая.
"Есть возможность того, что Иран достигнет соглашения с США, санкции будут сняты и на рынок вернуться дополнительные 1-1,5 миллиона баррелей нефти в день", — заявил газете Wall Street Journal аналитик DNB Markets Хельге-Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen).
https://1prime.ru/oil/20210520/833711654.html