МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг днем перешли к заметному снижению после роста утром, инвесторы оценивают перспективы увеличения предложения на рынке со стороны Ирана, свидетельствуют данные торгов. Россия в апреле сократила поставки нефти в Китай на 15%

По состоянию на 13.13 мск цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent падала на 1,82%, до 65,45 доллара, июльских фьючерсов на WTI — на 1,64%, до 62,31 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 1,47%, до 62,43 доллара за баррель.

Ранее в четверг президент Ирана Хасан Роухани сообщил, что западные страны подтвердили намерение снять основные санкции в отношении Ирана, в том числе в сферах нефти и нефтехимии.

Ранее о намерении США отменить основные антииранские санкции сообщал замглавы МИДа Ирана, представляющий страну на переговорах в Вене, Аббас Аракчи. Названы самые дефицитные и важные для России виды сырья

К настоящему моменту созданы три рабочие экспертные группы, две из них — обсуждающие отмену антииранских санкций США и ядерный вопрос — занимаются поиском конкретных шагов, которые необходимо предпринять Тегерану и Вашингтону для полного восстановления соглашения, касающегося ядерных разработок. Задача третьей экспертной группы — согласование последовательности этих шагов. Участники переговоров намеревались завершить их к концу мая.

"Есть возможность того, что Иран достигнет соглашения с США, санкции будут сняты и на рынок вернуться дополнительные 1-1,5 миллиона баррелей нефти в день", — заявил газете Wall Street Journal аналитик DNB Markets Хельге-Андре Мартинсен (Helge Andre Martinsen).