ВАШИНГТОН, 21 мая — ПРАЙМ. Четырнадцать сенаторов США внесли в конгресс законопроект, призванный восстановить санкции против компаний, строящих "Северный поток-2", сообщил в заявлении сенатор Кевин Крамер.

"Администрация (президента США Джо) Байдена, рискуя ослаблением глобальных позиций Америки, потворствует ошибочной стратегии Германии, которая даст (президенту России Владимиру) Путину рычаг давления на наших союзников в Европе", — заявил Крамер.

"Трубопровод Путина нужно остановить", — добавил он. В США заявили о доказательствах появления COVID в китайской лаборатории

Все 14 сенаторов, подписавшихся под законопроектам, принадлежат к Республиканской партии.

Сенатор Том Тифлис заявил, что решение администрации "пойдет на пользу России и Путину". Сенатор Чак Грасси заявил, что Байдену нужно поостеречься, когда российские власти хвалят его политические решения. Сенатор Стив Дейнс назвал решение администрации "недопустимым".

Госдеп ранее заявил, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, но отказался их реализовывать, сославшись на национальную безопасность. Представитель Белого дома Джен Псаки признала, что теперь строительство газопровода будет трудно остановить.