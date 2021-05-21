МОСКВА, 21 мая — Dow Jones. Фьючерсы на нефть в четверг снизились по итогам третьей сессии подряд. Отчасти негативная динамика объясняется признаками прогресса наамерикано-иранских консультациях по выработке соглашения, которое позволит снять санкции против исламской республики. Цена нефти Brent опустилась ниже 65 долларов за баррель

На рынке нефти и нефтепродуктов продолжают учитывать в ценах некоторые дополнительные понижательные риски, так как США и Иран движутся к сделке. В ее рамках США вернутся к международному соглашению по ядерной программе исламской республики и снимут санкции на экспорт иранской нефти, говорит Робби Фрейзер из Schneider Electric.

"Хотя препятствия сохраняются, иранский президент Хасан Рухани дал оптимистичные комментарии государственным СМИ относительно переговоров между американской и иранской делегациями", – добавляет он. Цены на нефть снижаются на возможности увеличения предложения из Ирана

В четверг Рухани заявил, что консультации в Вене посвящены "второстепенным вопросам", а США "согласились снять санкции с иранского нефтяного и морского экспорта", передает Reuters. Однако, согласно европейским источникам, несмотря на определенный прогресс, сторонам предстоит еще много работы.

Июньские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX закрылись с понижением на 1,31 доллара США, или на 2,1%, по 62,05 доллара за баррель. Срок обращения данных контактов истек в конце сессии. Июльские контракты подешевели на 1,41 доллара, или на 2,2%, до 61,94 доллара.

Июльские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe снизились в цене на 1,55 доллара, или на 2,3%, до 65,11 доллара за баррель.

По итогам торгов среды котировки WTI и Brent упали на 3,3% и 3% соответственно. Нефть снижалась на фоне продаж на рынках акций, сырьевых товаров и криптовалют. В четверг оба сорта торговались на самых низких отметках с апреля.

Ранее в четверг цены демонстрировали умеренный рост, однако затем они перешли к падению. Настрой инвесторов мог ухудшиться на фоне признаков того, что "США все более близки к возвращению в ядерную сделку с Ираном", отметил Уоррен Паттерсон, главный стратег-аналитик ING.

"Я вполне уверен, что будет достигнуто финальное соглашение… Я полагаю, мы находимся на правильном пути и соглашение будет заключено", — заявил Энрике Мора, дипломат Евросоюза, координирующий непрямые переговоры между Ираном и США, после окончания четвертого раунда обсуждений, передает Reuters.

Администрация Джо Байдена хочет восстановить ядерную сделку, заключенную в 2015 году. В 2018 году предыдущий президент США Дональд Трамп вышел из соглашения и ввел санкции против Ирана. В ответ на санкции Тегеран стан нарушать некоторые из ограничений, предусмотренных сделкой.

Позитивный исход переговоров с Ираном может привести к увеличению мирового предложения нефти. В случае возвращения к сделке "Иран может возобновить экспорт нефти этим летом", отмечают аналитики Sevens Report Research. Тем не менее, не обсуждено "еще много деталей, и переговоры в любой момент могут развалиться".

В S&P Global Platts ожидают, что рамочное соглашение по ядерной программе Ирана будет достигнуто уже в текущем месяце, а полно снятие ограничений на экспорт нефти произойдет в сентябре. В результате экспорт нефти и конденсатов из Ирана вырастет с 800 000 баррелей в день до 1,4 млн баррелей в день к декабрю текущего года, полагают аналитики.

Давление на котировки нефти также оказывает ускоренное распространение коронавируса в Индии, говорят аналитики.

В крупнейшей нефтеперерабатывающей компании страны Indian Oil заявили, что продажи бензина и дизеля упали примерно на 15-20% из-за новой волны коронавируса, отмечает Паттерсон. Загруженность НПЗ Indian Oil в апреле в среднем составляла примерно 96%, однако она была снижена до приблизительно 84%.

"Рост числа новых случаев коронавируса в различных странах Азии" является негативным фактором для рынка в краткосрочной перспективе, заключил Паттерсон.

Между тем июньские фьючерсы на бензин на NYMEX закрылись с понижением на 2,6%, до 2,05 доллара за галлон, а июньские контракты на печное топливо снизились в цене на 2,1%, до 1,96 доллара за галлон.

Июньские фьючерсы на природный газ подешевели на 1,3%, до примерно 2,93 доллара за млн БТЕ. Российский рынок акций снижается вслед за нефтью

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в четверг сообщило об увеличении запасов природного газа в стране на неделе 8-14 мая на 71 млрд кубических футов. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали роста запасов на 67 млрд кубических футов.

Кроме того, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в четверг сообщило, что ожидает повышенной ураганной активности в Атлантике. При этом в NOAA считают, что "исторически высокий уровень штормовой активности, наблюдаемый в 2020 году, не будет достигнут", и ожидают 13-20 штормов, шесть из которых могут стать ураганами, а три-пять могут достигать особенной силы.

Сезон ураганов в Атлантическом бассейне, который начинается 1 июня и заканчивается 30 ноября, может приводить к перебоям в работе нефтедобывающих и нефтеперерабатывающих предприятий в регионе Мексиканского залива.

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