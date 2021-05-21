МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Нефтепродукты разлились на площади порядка 2 тысяч квадратных метров в Пуровском районе Ямала после прорыва подземного трубопровода, аварийный участок перекрыт, рассказал РИА Новости в четверг представитель экстренных служб. На нефтяном месторождении на Ямале прорвало трубопровод

"В 19 километрах юго-западнее города Муравленко произошел порыв внутри промыслового подземного трубопровода на территории месторождения "Газпром нефти". Разлились нефтепродукты на площади около 2 тысяч квадратных метров", — сказал собеседник агентства. По предварительным данным, угрозы попадания нефтепродуктов в водные объекты нет, аварийный участок перекрыт.

В пресс-службе "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза" ("дочка" "Газпром нефти") РИА Новости подтвердили разгерметизацию трубопровода на Крайнем месторождении и разлив нефтесодержащей жидкости, работы по очистке уже ведутся, угрозы экологии нет. Предприятие проведет расследование причин произошедшего.

На прошлой неделе в том же Пуровском районе уже происходил разлив нефтесодержащей жидкости. Он произошел из-за порыва трубопровода на Карамовском месторождении, объем разлива составил 0,85 тонны на площади 250 квадратных метров. Транспортировку нефтепродуктов пришлось перевести на резервную ветку, власти сообщали, что ситуация под контролем.

Природоохранное подразделение прокуратуры ЯНАО организовало проверку происшествия на Карамовском месторождении, оценит вред окружающей среде.