МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Ростехнадзор через суд приостановил на 60 дней работу коллектора, нефть из которого утекла в реку Колву в Коми, сообщили в ведомстве РИА Новости.

В середине мая главное управление МЧС по Коми сообщило об обнаружении радужной пленки в реке Колва в 130 километрах от Усинска. Пресс-служба "Лукойла" заявила, что на место утечки нефтесодержащей жидкости из трубопровода в Коми направлен персонал для ее локализации, перекачка по трубопроводу остановлена. Около 100 тонн нефтепродуктов вылилось из трубопровода "Лукойла" в Коми

Как информировали власти Коми, в результате аварии в реку Колва попало не более 9 тонн нефтесодержащей жидкости, в составе которой до 80% воды.

"Нарьян-Марский городской суд Ненецкого автономного округа 20 мая поддержал требование Ростехнадзора и назначил административное наказание в виде административного приостановления деятельности по эксплуатации нефтесборного коллектора… входящего в состав опасного производственного объекта ООО "Лукойл-Коми"… на срок 60 (шестьдесят) суток", — сообщили в пресс-службе Ростехнадзора.

Ведомство ранее осмотрело место происшествия и выявило, что аварийный нефтесборный коллектор не удовлетворяет требованиям безопасности, прочности, коррозионной стойкости и надежности с учетом условий эксплуатации, а закрытая система сбора, полная герметичность и сохранность продукции не обеспечены. Эти нарушения представляют непосредственную угрозу животным, растениям и окружающей среде.