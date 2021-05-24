МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть увеличивают темпы роста, в то время как инвесторы сосредоточены на ожиданиях восстановления глобального спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.28 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 2,32%, до 67,91 доллара, июльских — на 2,35%, до 68 долларов. Июльские фьючерсы на WTI дорожают на 2,67%, до 65,28 доллара за баррель. Днем стоимость нефти обеих марок росла чуть меньшими темпами.

Постепенное восстановление экономики, повсеместное внедрение вакцины от коронавируса и начало ослабления карантинных ограничений в целом положительно влияют на котировки нефти и поддерживают оптимистичные ожидания трейдеров относительно перспектив спроса до конца года.

Также участники торгов внимательно следят за новостями, касающимися Ирана. МАГАТЭ и Тегеран договорились о продлении проверок агентства в Иране еще на один месяц. Постпред РФ Михаил Ульянов, возглавляющий делегацию на переговорах о ядерном соглашении в Вене, заявил, что продление проверок МАГАТЭ будет способствовать успеху переговоров.

Директор компании Tradition Energy Гэри Каннингем (Gary Cunningham) отмечает, что результат переговоров "так или иначе" будет влиять на динамику цен на нефть. В то же время аналитик отметил, что "иранские баррели" не вернутся на рынок так быстро, как ожидалось ранее.