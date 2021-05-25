КРАСНОДАР, 25 мая — ПРАЙМ. Режим повышенной готовности введён в Туапсе в связи с разливом нефтепродуктов у берегов города, идут работы по ликвидации последствий происшествия, сообщает ГУМЧС по по Краснодарскому краю. Банки стали оптимизировать антифрод-системы для защиты пенсионеров

"24.05.2021 при проведении обследования акватории Черного моря, в г. Туапсе, в 790 метрах от берега обнаружено истечение нефтесодержащей жидкости. В связи с проведением работ по ликвидации последствий выброса нефтепродуктов, в администрации г. Туапсе проведено заседание КЧС и ПБ на котором принято решение ввести на территории Туапсинского городского поселения режим функционирования "Повышенная готовность". Для ликвидации выброса нефтепродуктов привлечено 6 плавсредств Единой Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)", — сообщает пресс-служба ГУМЧС по Краснодарскому краю.

Площадь разлива пока уточняется. По данным спасательного ведомства, по состоянию на 7.00 мск вторника продолжаются работы по абсорбции морской акватории и береговой линии на четырех участках. На месте работает опергруппа регионального главка МЧС, отделом Туапсинского Росприроднадзора взяты пробы на проведение анализов превышения ПДК в воде и грунте, проводится замеры воздуха. ПДК в воздухе не превышены, добавляется в релизе. Планируется привлечение водолазов для обследования глубоководного коллектора, ведётся мониторинг акватории загрязненных участков с применением беспилотников ГУМЧС, сообщает ведомство.