КРАСНОДАР, 25 мая — ПРАЙМ. Разлив нефтепродуктов в Черном море у берегов Туапсе, произошедший, по предварительным данным, через канализационный коллектор, локализован, специалистам предстоит выяснить, как нефтепродукты попали в глубоководный выпуск, сообщает оперштаб Краснодарского края. Россиянам раздадут деньги за трудоустройство выпускников

Во вторник ГУМЧС по Кубани сообщило о произошедшем накануне разливе нефтепродуктов в акватории Чёрного моря в 790 метрах от берегов Туапсе. В городе в связи с инцидентом введен режим повышенной готовности. Отделом туапсинского Росприроднадзора взяты пробы на проведение анализов превышения ПДК в воде и грунте, проводится замеры воздуха. Сообщалось, что ПДК в воздухе пока не превышены, ведется мониторинг акватории загрязненных участков с применением беспилотников.

"По предварительной информации, источником утечки стал глубоководный выпускной канализационный коллектор. В результате обследования обнаружены два места с остаточным истечением нефтепродуктов, которые могли быть источником загрязнения. В настоящий момент загрязнение локализовано. Продолжается обработка масляных пятен абсорбентами", — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по предварительной информации, в Туапсинском морском порту и на нефтеперерабатывающем заводе нештатных ситуаций не зафиксировано.

"Специалистам предстоит установить причину, как нефтепродукты попали в систему глубоководного выпускного канализационного коллектора", — добавляется в релизе.