2021-05-26T14:32:00+03:00
2021-05-26T14:33:16+03:00
2021-05-26T14:32:00+03:00
2021
https://1prime.ru/oil/20210526/833760483.html
Всемирный банк улучшил прогнозы по цене на нефть на 2021-2022 годы
Нефть
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
. Всемирный банк значительно улучшил прогнозы средних цен на нефть на 2021-2022 годы, до 56 и 60 долларов за баррель соответственно, – это близко к средней цене за период... ПРАЙМ, 26.05.2021
нефть, российская экономика, всемирный банк, новости, экономика, макроэкономика, энергетика, нефть
https://1prime.ru/images/83293/72/832937235.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83293/72/832937235.jpg
https://1prime.ru/images/83293/72/832937234.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83293/72/832937234.jpg
https://1prime.ru/images/83293/72/832937222.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83293/72/832937222.jpg
https://1prime.ru/macroeconomics/20210526/833760391.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Всемирный банк значительно улучшил прогнозы средних цен на нефть на 2021-2022 годы, до 56 и 60 долларов за баррель соответственно, – это близко к средней цене за период 2016-2019 годов, говорится в докладе организации об экономике России.
Предыдущий прогноз Всемирного банка по цене на нефть на 2021 год составлял 44 доллара, на 2022 год — 50 долларов за баррель.
"Согласно прогнозам, средняя цена нефти в 2021 году составит 56 долларов США за баррель, а в 2022 году – 60 долларов США за баррель, что близко к среднему значению цен за период с 2016 по 2019 год", — говорится в докладе.
Экономисты ВБ ожидают, что расширение масштабов вакцинации будет способствовать постепенному росту спроса на нефть. Этот спрос будет удовлетворен за счет наращивания добычи в рамках сделки ОПЕК+.
Однако у альянса по-прежнему будут оставаться большие незадействованные добывающие мощности, что ограничит любой дальнейший рост цен, предупреждают аналитики банка. Кроме того, скачок цен может повлечь за собой увеличение сланцевой добычи в США.