МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Всемирный банк значительно улучшил прогнозы средних цен на нефть на 2021-2022 годы, до 56 и 60 долларов за баррель соответственно, – это близко к средней цене за период 2016-2019 годов, говорится в докладе организации об экономике России.

Предыдущий прогноз Всемирного банка по цене на нефть на 2021 год составлял 44 доллара, на 2022 год — 50 долларов за баррель.

"Согласно прогнозам, средняя цена нефти в 2021 году составит 56 долларов США за баррель, а в 2022 году – 60 долларов США за баррель, что близко к среднему значению цен за период с 2016 по 2019 год", — говорится в докладе. Всемирный банк улучшил прогноз по росту экономики России в 2021 году

Экономисты ВБ ожидают, что расширение масштабов вакцинации будет способствовать постепенному росту спроса на нефть. Этот спрос будет удовлетворен за счет наращивания добычи в рамках сделки ОПЕК+.

Однако у альянса по-прежнему будут оставаться большие незадействованные добывающие мощности, что ограничит любой дальнейший рост цен, предупреждают аналитики банка. Кроме того, скачок цен может повлечь за собой увеличение сланцевой добычи в США.