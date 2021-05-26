МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 21 мая, снизились на 0,3%, или на 1,7 миллиона баррелей — до 484,3 миллиона баррелей, говорится в еженедельном обзоре управления энергетической информации минэнерго страны.

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали снижения показателя на 1,05 миллиона баррелей.

Стратегический резерв нефти в стране снизился на 1,6 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 628,5 миллиона баррелей, также сообщает министерство.

При этом запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) за отчетную неделю снизились до 44,8 миллиона с 45,8 миллиона баррелей.

Запасы бензина в США за неделю снизились на 1,7 миллиона баррелей (на 0,7%), до 232,5 миллиона баррелей. Аналитики прогнозировали снижение показателя на 0,61 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 3 миллиона баррелей, или на 2,3% — до 129,1 миллиона баррелей. Прогнозировалось снижение на 1,9 миллиона баррелей.

ДОБЫЧА НЕФТИ

Добыча нефти в США за неделю, завершившуюся 21 мая, не изменилась по сравнению с предшествовавшей неделей и составила 11 миллионов баррелей в сутки, говорится в обзоре.

В среднем за последние четыре недели добыча нефти в США составила 10,975 миллиона баррелей в сутки.

Добыча нефти в стране в прошлом году составила в среднем 11,313 миллиона баррелей в сутки.

Точные данные добычи управление сообщает в ежемесячном отчете с разницей в два месяца. По окончательным данным, добыча нефти в марте составила 10,94 миллиона баррелей в сутки, в апреле — 10,97 миллиона.

Минэнерго США 11 мая понизило прогноз средней добычи нефти в стране на 2021 год до 11,02 миллиона баррелей в сутки, на 2022 год — до 11,84 миллиона баррелей в день.