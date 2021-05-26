ТВЕРЬ, 26 мая — ПРАЙМ. Вопрос о переводе месторождений высоковязкой и сверхвязкой нефти на режим налога на дополнительный доход (НДД) ранее 2024 года требует дополнительного обсуждения, заявил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак.

"Минэнерго выходило с предложением, чтобы ввести этот режим НДД раньше. Здесь у них разногласия с Минфином, потому что безусловно Минфин не закладывал это в трехлетний бюджет. Это вопрос, требующий обсуждения", — сказал Новак, комментируя вопрос в возможности перевода месторождения с высоковязкой и сверхвязкой нефтью на НДД раньше 2024 года.

В 2020 году в РФ было изменено налоговое законодательство в сфере нефте- и газодобычи, что повлияло на экономику отрасли. Были отменены льготы по НДПИ для нефти с высоковыработанных участков недр и для сверхвязкой нефти, а также льготы по экспортной пошлине для нефти с особыми физико-химическими свойствами, и скорректирован порядок применения НДД.

Теперь правительство РФ прорабатывает возможность расширения сферы применения НДД для стимулирования добычи на месторождениях высоковязкой и сверхвязкой нефти. Минфин РФ настаивает, что НДД для таких активов не может быть введено раньше 2024 года, так как это приведет к выпадающим доходам бюджета. Однако Минэнерго России говорило, что можно рассмотреть и более ранний срок.

Сам режим НДД заработал в РФ с 2019 года в формате эксперимента. В отличие от НДПИ, новый налог взимается с финансового результата — с дохода от продаж сырья за вычетом расходов на добычу и логистику. Ставка НДД — 50%. Налог был введен для того, чтобы стимулировать компании добывать нефть на выработанных месторождениях, а также инвестировать в разработку новых.