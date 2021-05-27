МОСКВА, 27 мая — Dow Jones. Котировки фьючерсов на нефть в среду завершили торги с повышением после того, как Минэнерго США сообщило о сокращении запасов нефти и нефтепродуктов. Эксперт рассказал, почему рубль никак не слезет с "нефтяной иглы"

"Снижение запасов нефти и нефтепродуктов пытается оказать поддержу ценам", — отметил после выхода данных Мэтт Смит, директор исследовательского департамента по рынку сырьевых товаров в ClipperData.

"Запасы нефти умеренно сократились на фоне сохраняющихся высоких объемов экспорта, небольшого увеличения загруженности НПЗ и снижения импорта, — говорит эксперт. – Рост предполагаемого спроса на бензин и дистилляты привел к падению запасов этих нефтепродуктов".

Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в среду сообщило о падении коммерческих запасов нефти в стране на неделе 15-21 мая на 1,7 млн баррелей.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали сокращения запасов на 2,2 млн баррелей. Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о снижении запасов на 439 000 баррелей.

Июльские фьючерсы на нефть WTI по итогам торгов на NYMEX выросли на 14 центов, или 0,2%, до 66,21 доллара за баррель. Бумаги российских компаний закрыли торги в основном ростом

Июльские фьючерсы на Brent подорожали на 22 цента, или 0,3%, до 68,87 доллара за баррель. Августовские фьючерсы на Brent, самые активно торгующиеся контракты на этот сорт нефти, выросли в цене на 24 цента, или почти на 0,4%, до 68,73 доллара за баррель. Новак оценил идею налоговых льгот для предприятий нефтедобычи

Запасы бензина и дистиллятов упали на 1,7 млн баррелей и 3 млн баррелей соответственно, сообщили в EIA. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, полагали, что запасы бензина на отчетной неделе снизились на 700 000 баррелей, а запасы дистиллятов – сократились на 1,6 млн баррелей.

Июньские фьючерсы на бензин выросли в цене почти на 1,6%, до 2,15 доллара за галлон, а июньские контракты на печное топливо прибавили почти 0,5%, поднявшись почти до 2,05 доллара за галлон.

Данные EIA также указали на снижение запасов нефти в терминале Кушинга (штат Оклахома) на 1 млн баррелей.

Ранее в среду фьючерсы на нефть находились под давлением. Инвесторы пытались оценить перспективы спроса и возможность возвращения иранской нефти на мировой рынок.

"Потенциальное возвращение иранской нефти на мировой рынок не позволяет ценам на нефть расти дальше", — отметил ранее в среду Уоррен Паттерсон, главный товарно-сырьевой стратег-аналитик ING.

"Позитивным фактором является улучшение спроса на нефть на физическом рынке в США и Европе, поскольку показатели мобильности населения растут на фоне замедления распространения коронавируса, — говорит эксперт. – На следующей неделе в США начнется летний сезон активных автомобильных поездок, что может поспособствовать дальнейшему росту спроса на нефть в стране".

В Индии, третьей стране в мире по объемам потребления нефти, в последние недели отмечается снижение числа новых случаев коронавируса, и в июне власти могут смягчить карантинные ограничения, добавил Паттерсон.

Между тем июньские фьючерсы на природный газ, экспирация которых произойдет в конце сессии среды, недавно торговались с повышением на 2,4%, по 2,98 доллара за млн БТЕ. Июльские контракты подорожали на 1,8% до 3,03 доллара за млн БТЕ.

— Перевод ПРАЙМ, +7 495 645 3700, dowjonesteam@1prime.biz

(Конец)

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ