МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. В Нидерландах суд обязал нефтегазовую компанию Shell сократить выбросы углерода на 45% к 2030 году, отметил "Коммерсант". Всемирный банк улучшил прогнозы по цене на нефть на 2021-2022 годы

17 тысяч граждан Нидерландов, Friends of the Earth Netherlands и Greenpeace зарегистрировали иск против Shell в 2019 году.

Royal Dutch Shell планировала добиться снижения выбросов на 20% в 2030 году, на 45% в 2035 году. В 2050 году британско-нидерландская компания рассчитывала полностью прекратить вредные выбросы.

Новое решение приведет к изменениям в работе предприятия в России. Shell владеет долей в предприятиях "Салым Петролеум" и "Сахалин-2".

"Возможно, это будет означать, что крупные компании постепенно будут выходить из каких-то проектов за рубежом, причем в первую очередь это касается нефти с высокими издержками по добыче", — считает аналитик Fitch Дмитрий Маринченко.

Компания Shell может продолжить вести новые проекты с "Газпром нефтью", сообщил 26 мая глава Shell в России Седерик Кремерс.

Развитие новых проектов с "Газпромом" отвечает интересам Shell, утверждает аналитик Vygon Consulting Никита Зотов. Он рассказал, что выбросы углерода при нефтедобыче у российских компаний ниже, чем у зарубежных партнеров.