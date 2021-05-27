АНКАРА, 27 мая — ПРАЙМ. В Турции открыты еще три нефтяные скважины, добыча нефти в стране выросла до 61 тысячи баррелей в сутки, заявил президент республики Тайип Эрдоган в четверг.

"После обнаружения газа в Черном море мы получили результаты и на суше. Вместе с открытыми ранее скважинами мы начали производить нефть и в тех скважинах, где, как раньше считалось, нефти нет. Только за последние три месяца мы обнаружили три новых нефтяных месторождения. Производство нефти в Турции с учетом трех новых месторождений за 2021 год составило ежедневно примерно 61 тысячу баррелей", — сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.

Он добавил, что подобные "долгожданные вести будут продолжать поступать и далее".

Добыча нефти осуществляется в юго-восточных турецких провинциях Диярбакыр, Адыяман и Шанлыурфа. Турция обеспечивает себя нефтью не более чем на 5%. Основные потребности удовлетворяются за счет импорта, в том числе из России.