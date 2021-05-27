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https://1prime.ru/oil/20210527/833769908.html
Турция увеличила добычу нефти до 61 тысячи баррелей в сутки
Нефть
Новости
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. В Турции открыты еще три нефтяные скважины, добыча нефти в стране выросла до 61 тысячи баррелей в сутки, заявил президент республики Тайип Эрдоган в четверг. "После обнаружения... ПРАЙМ, 27.05.2021
турция, новости, энергетика, нефть
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
АНКАРА, 27 мая — ПРАЙМ. В Турции открыты еще три нефтяные скважины, добыча нефти в стране выросла до 61 тысячи баррелей в сутки, заявил президент республики Тайип Эрдоган в четверг.
"После обнаружения газа в Черном море мы получили результаты и на суше. Вместе с открытыми ранее скважинами мы начали производить нефть и в тех скважинах, где, как раньше считалось, нефти нет. Только за последние три месяца мы обнаружили три новых нефтяных месторождения. Производство нефти в Турции с учетом трех новых месторождений за 2021 год составило ежедневно примерно 61 тысячу баррелей", — сказал Эрдоган, выступая в Стамбуле. Трансляция велась в Twitter турецкого лидера.
Он добавил, что подобные "долгожданные вести будут продолжать поступать и далее".
Добыча нефти осуществляется в юго-восточных турецких провинциях Диярбакыр, Адыяман и Шанлыурфа. Турция обеспечивает себя нефтью не более чем на 5%. Основные потребности удовлетворяются за счет импорта, в том числе из России.