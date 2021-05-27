МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть перешли к росту в четверг вечером после того, как сильные статданные по США увеличили надежды на восстановление спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.44 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,31% — до 68,94 доллара, июльских фьючерсов — на 0,38%, до 69,13 доллара за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,57% — до 66,59 доллара за баррель.

Днем нефть дешевела почти на 1% на росте опасений прилива иранской нефти на рынок в свете продолжающихся переговоров между Ираном и другими странами о возобновлении ядерного соглашения. При этом опасения были нивелированы сильными статданными из США, которые могут свидетельствовать о восстановлении экономики и как следствие о восстановлении спроса на нефть.

Аналитики при этом полагают, что рост цен не будет активным. "Данные были благоприятными, но в настоящее время нет определенной тенденции. Похоже, это удерживает некоторых инвесторов от (активной торговли — ред.) на рынке", — полагает аналитик UBS Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), чье мнение приводит агентство Блумберг.

В то же время, директор отдела по энергетическим фьючерсам Mizuho Боб Ёгер (Bob Yawger), чье мнение также приводит агентство, полагает, что для нефти и энергетического рынка в целом большее значение все же имеют переговоры с Ираном.